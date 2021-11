FIFA 23 va-t-il changer de nom ? Même EA n’est pas encore sûr

Il semble aujourd’hui impensable de penser qu’une saga aussi légendaire que la FIFA puisse changer de nom dans les prochains mois. Jusqu’à présent, le nom FIFA dans les jeux vidéo était directement associé à Eletronic Arts, mais ces dernières années, il semble que les relations entre l’entreprise canadienne et la première organisation mondiale de football ne soient pas au beau fixe.

FIFA 23 va-t-il être rebaptisé ? Même EA n’en est pas encore certain.

En fin de compte, les licences de chaque version de FIFA ont été modifiées au fil des ans, de nouveaux ajouts, quelques pertes, cependant, en termes généraux, ils ont toujours maintenu une recette de sorte que, année après année, leur nouvelle version est l’une des plus attendues par les amateurs de ce sport.

Il semble maintenant que l’avenir des prochains opus soit assuré, mais ce qui ne semble pas si certain, c’est que le jeu continuera à porter le nom de FIFA dans son titre, c’est du moins ce qu’a expliqué David Jackson d’EA Sports dans une récente interview.

Changement de nom pour FIFA 23 ?

Nous ne savons pas si nous continuerons à avoir la FIFA comme partenaire pour les droits d’appellation de nos produits. Mais notre série de jeux vidéo FIFA a une base de fans incroyable. Nous avons tellement de joueurs et nous ne voyons pas pourquoi cela devrait changer à l’avenir.

De cette façon, le lien entre les deux serait rompu et le nouveau volet de la saga changerait de nom pour un autre et, bien qu’il semble qu’il conserverait le reste des licences, il n’y aurait plus de nom FIFA pour le prochain et les futurs volets.

Ces derniers mois, la FIFA a fait valoir qu’une licence de ces caractéristiques est trop importante pour son exclusivité, raison pour laquelle elle a entamé ces premiers pas vers un changement qui pourrait se solder par la fin d’une saga aussi légendaire que FIFA l’est pour l’industrie du jeu vidéo.