Comment a été observée la plus longue éclipse lunaire depuis près de 600 ans

La plus longue éclipse lunaire partielle depuis près de 600 ans a eu lieu aux premières heures du vendredi 19 novembre et a été visible dans la majeure partie de l’Amérique latine et de l’Amérique du Nord.

L’éclipse lunaire partielle vue depuis le pont d’observation de Roppongi Hills à Tokyo.

Au plus fort du phénomène, l’ombre de la Terre couvrait plus de 97 % de la surface de la Lune et prenait un aspect rougeâtre.

D’une durée de 3 heures et 28 minutes, il s’agit de la plus longue éclipse lunaire de ces 580 dernières années.

Éclipse lunaire

Il a été vu dans cette couleur dans la ville galicienne de La Coruña, en Espagne (cette photo et celle ci-dessus).

C’est ainsi qu’on le voyait depuis la plate-forme d’observation Sijiaoku dans la ville de New Taipei.

Où était-il visible ?

Les éclipses de ce type se produisent lorsque la lune traverse partiellement l’ombre de la Terre (pénombre) et que seule une partie du satellite traverse l’ombre plus sombre (ombre).

Selon l’ampleur de l’éclipse, une couleur rouge foncé, rouille ou simplement gris anthracite peut apparaître sur la partie ombragée de la surface lunaire.

Lors d’une éclipse lunaire, la Terre projette son ombre sur la Lune.

Le phénomène de vendredi était visible sur l’ensemble du continent américain, en Europe du Nord, en Asie de l’Est, dans la région Asie-Pacifique et en Australie.

Les éclipses lunaires partielles sont plus fréquentes que les éclipses totales, mais l’éclipse de cette année a été exceptionnellement longue.

La précédente a eu lieu en 2018 et n’a duré qu’une heure et 43 minutes, soit environ deux heures de moins que celle qui s’est produite ce vendredi.

L’éclipse a également pu être vue à New York.

Un spectacle matinal

Dans le cas de l’Amérique latine, les pays de la région ont eu la meilleure occasion d’apprécier le phénomène dans sa quasi-totalité.

Dans le cas du Mexique, l’événement astrologique a pu être observé entre 00:02 et 04:51. Ici, le point culminant, lorsque 97% de la Lune était couverte, a eu lieu à 03:02.

À Bogotá et Lima, il s’est produit à 04h02, à Caracas à 05h02 et à Buenos Aires et Santiago du Chili à 06h02.

En dehors de l’Amérique latine, l’éclipse a pu être observée dans des villes des États-Unis, d’Espagne et du Japon, entre autres.

Lorsque la Lune s’est couchée sur l’horizon et que les premiers rayons du matin ont commencé à apparaître, le phénomène s’est estompé pour les pays dont le fuseau horaire était le plus avancé.

Si les conditions météorologiques sont favorables, on peut voir la lune devenir rougeâtre.

Les régions qui ont bénéficié de bonnes conditions météorologiques ont pu observer la Lune devenir rougeâtre.

L’année 2021 se terminera par une autre éclipse solaire totale le 4 décembre.

Bien qu’il s’agisse du spectacle le plus attendu en son genre, puisque la Lune bloque complètement la lumière du Soleil et génère l’obscurité, il s’agira d’une éclipse visible dans son intégralité uniquement dans certaines régions éloignées, notamment l’Antarctique, l’Atlantique Sud et la pointe sud de l’Afrique.

Les habitants du Japon ont également apprécié le spectacle.

De nombreuses personnes ont assisté à la plus longue éclipse lunaire du siècle sur la Costanera.

Des centaines de personnes ont participé à la plus longue éclipse lunaire partielle du siècle à la Costanera d’Asunción. En plus de l’œil nu, ils disposaient de télescopes de grande capacité pour voir l’éclipse de près, guidés par l’astronome amateur Nicolás Masloff Bonin, du Centre astronomique du Bicentenaire (Centro Astronómico Bicentenario).

Les participants ont pris des photos avec leurs propres téléphones portables, appareils photo et à travers les télescopes, avec les conseils et l’assistance des amateurs du groupe. L’activité était une invitation de la Dirección de Acción Cultural de la Municipalidad de Asunción. Photos Panfilo Leguizamon

Eclipse lunaire

