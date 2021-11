Éclipse lunaire de novembre : quand et dans quels pays l’éclipse partielle peut être observée

Ce mois-ci verra la dernière éclipse lunaire de l’année et la plus longue éclipse lunaire de ce siècle. Elle sera visible en Europe occidentale, en Asie orientale, en Amérique du Nord et du Sud et en Australie.

Éclipse lunaire de novembre : quand et où peut-on voir l’éclipse partielle ?

Ce mois-ci, nous aurons la chance de voir une éclipse lunaire, qui sera la deuxième de l’année après celle du 26 mai. Toutefois, cette fois, il ne s’agira pas d’une éclipse lunaire totale, mais d’une éclipse partielle. La plus grande attraction cette fois-ci viendra de sa durée, puisqu’il s’agira de la plus longue éclipse lunaire de ce siècle : elle sera visible pendant 3 heures et 28 minutes. En fait, il faut remonter à l’année 1441 pour voir une éclipse lunaire partielle plus longue, selon l’observatoire Holcomb de l’université Butler (Indiana).

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre est placée entre la Lune et le Soleil, de sorte que l’ombre projetée par notre planète est projetée sur le satellite. Dans ce cas, comme il ne s’agit pas d’une éclipse totale, l’ombre de la Terre couvrira 97 % de la Lune à son point maximal. La différence visible dans les éclipses de lune est qu’en plus d’être assombrie, elle prendra également une couleur rougeâtre ou dorée.

En effet, les rayons du Soleil traversent notre atmosphère et atteignent la Lune, mais dans ce cas, la lumière est dispersée en cours de route. L’atmosphère terrestre filtre la quasi-totalité de la lumière bleue, la plus courte des différentes longueurs d’onde de la lumière blanche du soleil, et seule la lumière rouge ou orange (dont les longueurs d’onde sont plus longues) passe. Des facteurs tels que la température, l’humidité, la poussière, l’eau ou d’autres particules présentes dans notre atmosphère à ce moment-là jouent également un rôle.

Contrairement à l’éclipse solaire, l’éclipse lunaire ne nécessite pas de lunettes de soleil ou de protection oculaire pour la voir. Elle peut être appréciée à l’œil nu, bien qu’avec des jumelles ou un télescope, les détails de la surface lunaire puissent être mieux observés. Bien qu’elle puisse être facilement observée n’importe où, la recommandation pour apprécier l’éclipse dans toute sa splendeur est de s’éloigner de la pollution lumineuse qui existe dans les villes et de rechercher une zone claire et complètement sombre.

Quand et où voir l’éclipse lunaire

L’éclipse lunaire peut être observée dans la nuit du 18 au 19 novembre. L’éclipse lunaire sera visible en Europe occidentale, en Afrique, dans les Amériques, dans le Pacifique, en Océanie et en Asie. Les premières phases de l’éclipse seront visibles depuis l’Espagne, peu avant qu’elle ne commence à l’aube, selon le National Geographic Institute (IGN).

La dernière éclipse lunaire de 2021 aura lieu en novembre : quand et où voir ce grand événement

Cela signifie qu’en Espagne, elle ne sera pas visible pendant les plus de 3 heures que durera l’éclipse, mais qu’elle sera visible pendant à peine une heure. Ce sera entre 7h02 et 8h04, lorsque la lune sera perdue à l’horizon. Cependant, pendant 4 minutes (à partir de 8 heures), il sera visible à son point maximal. Cependant, la lune sera proche de l’horizon à ce moment-là, il est donc recommandé de se rendre sur un point élevé ou de trouver une zone dégagée orientée ouest-nord-ouest pour avoir la meilleure vue de l’éclipse.

Lune du Castor et éclipse solaire

Le jour de l’éclipse coïncidera avec le maximum de la pleine lune des castors, la dernière pleine lune de l’automne, ainsi appelée parce que c’est à ce stade de l’automne que ces animaux sont les plus actifs, terminant les préparatifs de leur tanière pour passer le froid de l’hiver, comme le font d’autres animaux qui hibernent, tels que les ours.

Il a été nommé ainsi par les Amérindiens, qui profitaient de cette lune pour les capturer, car entrer dans leur terrier signifiait moins de travail pour leurs bourreaux, puisqu’ils s’y enfermaient. D’autres noms bien connus pour la pleine lune de novembre sont « frost moon » ou « freeze moon ». Pour une éclipse lunaire totale, il faudra attendre le 16 mai 2022.

En outre, une éclipse lunaire va toujours de pair avec une éclipse solaire, qui se produit deux semaines avant ou deux semaines après l’éclipse lunaire. Cette fois, l’éclipse solaire totale aura lieu dans deux semaines. Plus précisément, elle aura lieu le 4 décembre. Cependant, elle sera visible depuis très peu de régions du monde. L’Antarctique sera le seul endroit où il sera entièrement visible, tandis que dans certaines villes du sud du Chili, d’Afrique du Sud, de Namibie, d’Australie et de Nouvelle-Zélande, il sera partiellement visible. Par conséquent, en France, nous ne pourrons pas en profiter.

Malheureusement, cette éclipse lunaire ne sera visible qu’en Amérique du Nord et en Asie de l’Est, car le soleil se sera déjà couché en Europe au moment où la lune sera partiellement cachée.