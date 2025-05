Fortnite revient sur l’App Store américain après une longue absence

Trois ans après son retrait fracassant, Fortnite fait son grand retour sur les iPhone américains. Une réapparition très attendue, qui intervient sur fond de tensions juridiques persistantes entre Apple et Epic Games.

Fortnite est de nouveau téléchargeable sur l’App Store aux États-Unis. Cette simple phrase, qui aurait pu passer inaperçue il y a encore quelques années, suffit aujourd’hui à raviver un feuilleton judiciaire devenu emblématique des rapports de force dans le numérique. Derrière l’annonce se rejoue en filigrane le conflit qui oppose Epic Games à Apple depuis 2020, avec en toile de fond la question du contrôle des plateformes et de la liberté laissée aux éditeurs.

Le retrait initial du jeu, en août 2020, n’avait rien d’un accident. Epic avait tenté de contourner les commissions imposées par Apple en intégrant son propre système de paiement in-app. Une initiative jugée inacceptable par Cupertino, qui avait aussitôt éjecté le jeu de sa boutique. Depuis, les deux entreprises se sont affrontées dans les tribunaux, aux États-Unis comme en Europe, et le retour de Fortnite aujourd’hui n’efface ni les tensions, ni les enjeux.

Car si le jeu est bel et bien à nouveau disponible sur iPhone côté américain, cela ne signifie pas que les règles du jeu ont changé. Apple reste discret sur les conditions précises de ce retour. De son côté, Epic indique que le titre est aussi revenu en Europe, mais via son propre magasin, et non l’App Store. Une nuance importante, qui illustre la prudence stratégique des deux camps.

La décision récente d’une juge fédérale californienne, rappelant à Apple son obligation d’ouvrir iOS à des alternatives, a sans doute accéléré le mouvement. Mais elle ne met pas fin à la bataille. Apple a fait savoir qu’elle comptait faire appel, comme elle l’a déjà tenté en vain devant la Cour suprême. Rien n’est donc encore stabilisé.

Pour les joueurs, c’est surtout une bonne nouvelle. Mais pour les observateurs du secteur, ce retour résonne comme un signe d’ouverture, peut-être temporaire, dans un écosystème mobile qui reste verrouillé. À moins qu’il ne s’agisse d’une simple manœuvre tactique en attendant la prochaine manche judiciaire. Car si le jeu reprend, le combat, lui, continue.