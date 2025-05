L’IA météo de Microsoft bouscule les prévisions traditionnelles

Microsoft entre à son tour dans la course aux prévisions météo par intelligence artificielle. Son modèle Aurora affiche des performances prometteuses, au point de rivaliser avec les plus grandes agences météorologiques mondiales.

La météo fut longtemps l’affaire de supercalculs physiques, elle glisse aujourd’hui vers des algorithmes plus légers. Après Huawei et son Pangu-Weather, puis Google avec GenCast, Microsoft dévoile le modèle Aurora Microsoft, un moteur d’intelligence artificielle météo capable de pousser les prévisions météo IA à dix jours. Dans Nature, les chercheurs expliquent que l’outil, entraîné sur des archives climatiques, surpasse la référence européenne ECMWF dans la plupart des scénarios, tout en réduisant sensiblement le coût de calcul.

Le cas du typhon Doksuri a frappé les esprits : lorsque les modèles classiques imaginaient une trajectoire au nord de Taïwan, Aurora annonçait, quatre jours plus tôt, un impact direct sur les Philippines. Résultat vérifié. Plus globalement, la firme revendique des performances Aurora face au ECMWF meilleures dans 92 % des tests, y compris sur les cyclones, les vagues océaniques ou la qualité de l’air. Autrement dit, une IA pour anticiper les cyclones, mais aussi pour affiner la prévision quotidienne grâce à des prévisions météo à dix jours par IA.

Reste que ces chiffres résident encore dans le laboratoire. Aurora travaille surtout sur des données historiques et ne diffuse aucun bulletin public. Pour l’heure, Microsoft météo reste une vitrine technologique. Pendant ce temps, Météo-France et l’ECMWF font tourner un prototype d’IA mille fois moins coûteux en calcul, quoique limité à une maille de trente kilomètres. La comparaison entre modèles météo traditionnels et IA s’étend donc au coût des modèles d’intelligence artificielle météo, pas seulement à la précision brute.

Au-delà du duel industriel, la question touche la gestion des événements climatiques extrêmes. Un avertissement fiable délivré plus tôt peut sauver des vies et orienter les politiques d’adaptation. Reste à savoir si les agences publiques accepteront de s’appuyer sur des solutions propriétaires ou défendront des alternatives ouvertes, avec l’idée d’offrir enfin aux citoyens des prévisions météo IA à dix jours qui inspirent confiance.