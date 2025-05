OnePlus Pad 3 : une tablette Android ambitieuse, mais encore mystérieuse

Prévue pour début juin, la OnePlus Pad 3 promet puissance et polyvalence, sans livrer tous ses secrets. Entre intentions haut de gamme et promesses encore floues, la nouvelle tablette intrigue plus qu’elle ne rassure.

OnePlus avance ses pions sur un terrain où règne Apple et où Samsung campe solidement. Le 5 juin prochain, la marque lancera officiellement sa nouvelle tablette, la OnePlus Pad 3, avec un positionnement affiché comme haut de gamme. Une annonce qui mise sur des arguments techniques solides, à commencer par la puce Snapdragon 8 Elite, une première pour une tablette Android. Un signal fort, sur le papier.

L’appareil affiche une diagonale généreuse de 13,2 pouces, un écran LCD censé atteindre les 144 Hz et une résolution proche du 3.4K. Ce sont des chiffres impressionnants, mais encore théoriques tant qu’aucun test ne les confirme. Côté interface, OnePlus mise sur OxygenOS 15 et sa fonction Open Canvas, censée faciliter le multitâche. Là encore, les mots sont bien choisis, mais il faudra juger sur pièce. Une option attire pourtant l’attention : la possibilité de contrôler un Mac à distance, clavier et trackpad inclus, sans logiciel tiers. Sur le papier, c’est élégant. En pratique, on attend de voir si la fluidité est au rendez-vous.

La batterie, elle, joue la carte de l’endurance avec plus de 12 000 mAh et une charge rapide de 67 W. À cela s’ajoute une offre de lancement qui semble plutôt généreuse : 1 euro pour réserver, un bon d’achat de 50 euros et un chargeur rapide offert. Une stratégie classique pour pousser les précommandes, mais qui interroge aussi sur le tarif final en France, encore inconnu. En Chine, la tablette est vendue autour de 420 euros dans sa version de base. Reste à voir si la conversion sera aussi compétitive sur le marché européen.

OnePlus veut clairement se faire une place dans un segment dominé par des géants. Mais pour convaincre, il faudra plus qu’une fiche technique et des effets d’annonce. Il faudra prouver, sur le terrain, que cette Pad 3 ne se contente pas d’imiter les meilleurs, mais qu’elle peut aussi proposer une expérience cohérente, stable et réellement tournée vers l’utilisateur. Pour l’instant, le doute est permis.