Google Earth fête ses 15 ans

Google Earth a 15 ans, l’outil de Google qui permet de voir la planète Terre du point de vue d’un astronaute, tout en offrant la possibilité d’explorer n’importe quel endroit du monde grâce à des photos aériennes et des recréations virtuelles de bâtiments.

Il y a quinze ans naissait Google Earth, un produit qui cherchait à héberger des images géographiques de la planète, des photographies aériennes et satellitaires, des données géographiques et des images Street View afin que les utilisateurs du monde entier puissent y accéder et explorer des lieux sous un autre angle.

« Google Earth est bien plus qu’un globe numérique en 3D. La technologie sous-jacente a démocratisé la création de cartes, permettant à chacun de mieux comprendre notre monde et de prendre des mesures pour créer un changement positif », a déclaré la société dans un communiqué.

En ce sens, la société a décidé de célébrer cet anniversaire en partageant, depuis son blog officiel, les histoires de certains des projets les plus inspirants qui ont fait appel à cet outil.

« Si Google Maps vous aide à trouver votre chemin, Google Earth vous aide à vous perdre », a déclaré Google à propos de son outil dans une déclaration coïncidant avec le 15e anniversaire de la plateforme.

À l’occasion de cet anniversaire, la société de moteurs de recherche a partagé, par le biais d’un communiqué de presse, une compilation de certaines des utilisations que vous pouvez donner à cet outil :

Visites littéraires virtuelles

En 2006, l’ancien professeur d’anglais Jerome Burg a utilisé Google Earth pour la première fois afin de créer Lit Trips, une expérience qui montre les itinéraires ou les voyages empruntés par des personnalités littéraires. Aujourd’hui, le projet comprend plus de 80 voyages dont peuvent profiter les enseignants et les élèves de tous les niveaux.

Protéger la culture indigène

Lorsque le chef Almir du peuple Suruí a découvert Google Earth lors d’une visite dans un café Internet, il a su que cet outil pouvait avoir un grand potentiel pour préserver les traditions de son peuple.

Avec cette idée en tête, il a décidé d’inviter Google à former sa communauté à l’utilisation de la Terre. La communauté Suruí a construit sa carte culturelle en utilisant cet outil qui comprend plusieurs sites culturels importants dans leur forêt tropicale.

Assistance aux communautés touchées par la guerre

Le Halo Trust, la plus ancienne et la plus grande agence de déminage humanitaire au monde, utilise Google Earth pour identifier et cartographier les zones minées.

Grâce à cette technologie, l’organisation a éliminé 1,8 million de mines terrestres, 11,9 millions d’autres restes explosifs de guerre et 57,2 millions de munitions pour armes légères dans 26 pays et territoires du monde entier.

Soutenir les étudiants dans les zones rurales

Padmaja Sathyamoorthy et d’autres organisations travaillant avec l’India Literacy Project utilisent Google Earth pour créer des contenus interactifs pour les classes rurales afin de promouvoir l’alphabétisation de 745 000 élèves dans le pays.

Pendant la Semaine d’or au Japon, la plupart des gens visitent leur ville d’origine, mais en cette année 2020, il n’a pas été possible de le faire, en raison de la pandémie mondiale causée par le coronavirus.

Pour aider à remédier à cette situation, un groupe de la ville de Morioka a mis au point un tour Google Earth qui permet aux gens de prendre le train virtuel à la gare de Morioka et de visiter les sites emblématiques de la ville.

Un peu d’histoire

L’origine de cet outil remonte à EarthViewer 3D, un système créé par la société Keyhole Inc, financé par la Central Intelligence Agency, qui a été racheté par Google en 2004, absorbant ainsi l’application.

Par ailleurs, la première version de Google Earth a été lancée en 2005 et est actuellement disponible sur les PC pour Windows, Mac et Linux et sur smartphones et tablettes. Google Earth est également disponible sous forme de plug-in pour la visualisation dans un navigateur web.

Après huit ans, Google Earth est devenu le programme le plus populaire pour la visualisation de la cartographie, avec plus d’un milliard de téléchargements.