Le coronavirus se propage dans l’air : que faire maintenant ?

Le coronavirus peut rester en suspension dans l’air pendant plusieurs heures s’il n’y a pas de courant, et les gens peuvent être infectés par inhalation, selon un ensemble croissant de preuves scientifiques.

Vue générale d’un restaurant servant le public en personne ce lundi, à Sao Paulo (Brésil).

Le risque est le plus élevé dans les espaces intérieurs où la ventilation est insuffisante, ce qui peut expliquer les cas de superpropagation qui ont été signalés dans les usines de transformation de la viande, les églises et les restaurants.

On ne sait pas très bien à quelle fréquence le virus se propage par ces minuscules gouttelettes, ou aérosols, par rapport aux plus grosses gouttelettes qui sont expulsées lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue, ou qui sont transmises par contact avec des surfaces contaminées, a déclaré Linsey Marr, expert en aérosols à l’Institut polytechnique et à l’université d’État de Virginie.

Des aérosols sont libérés même lorsqu’une personne asymptomatique expire, parle ou chante, selon Marr et plus de 200 autres experts, qui ont détaillé les preuves dans une lettre ouverte à l’Organisation mondiale de la santé.

Ce qui est clair, disent-ils dans la lettre, c’est que les gens devraient essayer de minimiser le temps qu’ils passent à l’intérieur avec des personnes extérieures à leur famille.

Les écoles, les maisons de retraite et les entreprises devraient envisager d’ajouter de nouveaux filtres à air puissants et des lampes ultraviolettes qui peuvent tuer les virus.

Voici quelques réponses aux questions soulevées par ces nouvelles informations.

Qu’est-ce que cela signifie si un virus se propage dans l’air ?

Pour qu’un virus soit considéré comme étant aéroporté, il devrait maintenir sa viabilité virale en étant transporté par l’air. Pour la plupart des agents pathogènes, il est clair qu’ils sont transmis de cette manière ou non.

Le virus VIH, trop délicat pour survivre à l’extérieur du corps, ne reste pas en suspension dans l’air. La rougeole se propage dans l’air, ce qui la rend dangereuse car elle peut survivre dans l’air jusqu’à deux heures.

Dans le cas du coronavirus, la définition a été plus compliquée. Les experts s’accordent à dire que le virus ne se déplace pas sur de longues distances et ne reste pas viable à l’extérieur.

Toutefois, les données disponibles indiquent qu’il peut faire l’aller-retour dans une pièce et, dans un certain nombre de situations expérimentales, rester viable jusqu’à trois heures.

Quelle est la différence entre les aérosols et les gouttelettes ?

Les aérosols sont des gouttelettes, et les gouttelettes sont des sprays, la seule différence étant la taille. Les scientifiques appellent parfois des gouttelettes d’un diamètre inférieur à 5 microns des aérosols (en comparaison, un globule rouge a un diamètre d’environ 5 microns ; un cheveu humain a une largeur de 50 microns).

Les scientifiques savent déjà que les gens peuvent transmettre le virus même s’ils n’ont aucun symptôme – c’est-à-dire sans tousser ou éternuer – et les aérosols peuvent expliquer pourquoi cela se produit.

Comme les aérosols sont plus petits, ils contiennent beaucoup moins de virus que les gouttelettes. Mais comme ils sont plus légers, ils peuvent survivre beaucoup plus longtemps dans l’air, surtout s’il n’y a pas d’air frais.

Dans un espace intérieur surpeuplé, une seule personne infectée peut libérer suffisamment de virus en aérosol pour infecter de nombreuses personnes, provoquant peut-être un événement de super propagation.

Pour que les gouttelettes soient responsables de la propagation à ce niveau, il faudrait qu’une seule personne se trouve à moins d’un mètre de toutes les autres ou qu’elle ait contaminé un objet que tout le monde a touché.

Cela semble peu probable pour de nombreux experts : « Il faudrait faire beaucoup de gymnastique mentale pour expliquer ces autres voies de transmission par rapport à la transmission par aérosol, qui est beaucoup plus simple », a déclaré M. Marr.

Puis-je cesser de me préoccuper de la distance saine et me laver les mains maintenant ?

La distanciation sociale est toujours très importante. Plus vous êtes proche d’une personne infectée, plus vous êtes exposé à ses aérosols et à ses gouttelettes. Se laver les mains souvent est toujours une bonne idée.

Ce qui est nouveau, c’est que ces deux choses ne suffisent peut-être pas. « Nous devrions mettre autant l’accent sur les écrans faciaux et la ventilation que sur le lavage des mains », a expliqué M. Marr. « Pour autant que nous sachions, c’est tout aussi important, sinon plus.

Dois-je commencer à porter des masques chirurgicaux à l’intérieur ? Et combien de temps peut-on rester à l’intérieur ?

Peut-être que tous les médecins et travailleurs de la santé devraient porter des masques N95, qui filtrent la plupart des aérosols. Pour l’instant, ils ne sont tenus de le faire que lorsqu’ils effectuent certaines procédures médicales qui sont censées produire des aérosols.

Pour le reste d’entre nous, les masques en tissu réduisent encore considérablement les risques, à condition que tout le monde les utilise.

À la maison, lorsque vous êtes avec votre famille ou avec ceux avec qui vous partagez une maison et que vous savez qu’ils sont prudents, les masques ne sont toujours pas nécessaires. Mais les experts disent qu’il est sage de les utiliser dans d’autres espaces intérieurs.

Et il est difficile de dire combien de temps il est possible de rester à l’intérieur avec d’autres personnes, malheureusement. Tout dépend si l’endroit est trop fréquenté pour garder une distance saine et s’il y a de l’air frais pour ventiler la pièce.

Que puis-je faire pour minimiser le risque ?

Faites autant d’activités de plein air que possible. Même si vous regardez beaucoup de photos avec des gens sur la plage, même s’il y a foule, et surtout s’il y a du vent, ce sera probablement un endroit beaucoup plus sûr que dans un bar ou un restaurant avec de l’air recyclé.

Mais même si vous êtes à l’extérieur, portez un masque si vous allez côtoyer d’autres personnes pendant une longue période.

Dans les espaces clos, une chose simple à faire est « d’ouvrir les fenêtres et les portes chaque fois que c’est possible », a déclaré M. Marr. Vous pouvez également changer les filtres de votre système de climatisation ou ajuster les réglages de manière à ce que plus d’air extérieur soit utilisé et moins d’air circule à l’intérieur.

Il peut être judicieux pour les bâtiments gouvernementaux et les entreprises d’investir dans des purificateurs d’air et des lampes à ultraviolets qui peuvent tuer le virus.

Malgré leur mauvaise réputation, les ascenseurs ne présentent probablement pas autant de risques, a déclaré Don Milton, expert en aérosols à l’université du Maryland, que les toilettes publiques ou les bureaux à l’air stagnant où les gens passent beaucoup de temps.

Si rien de tout cela n’est possible, essayez de réduire le temps que vous passez à l’intérieur, surtout si vous ne portez pas de masque. Plus vous restez longtemps à l’intérieur, plus vous risquez d’inhaler des doses du virus.