Le Japon a lancé un « masque intelligent » et se débarrassera de ceux fabriqués en Chine

Avec un peu plus de 20 000 cas de COVID-19 et 980 décès, malgré sa forte proportion d’adultes âgés dans sa population, le Japon a été un cas notable dans la pandémie de coronavirus.

Certains attribuent cela à l’utilisation généralisée des masques, dont 70% ont été achetés en Chine. Face à la possibilité d’une seconde vague de SRAS-CoV-2 à la fin de l’été dans le nord, le gouvernement a décidé de changer sa stratégie d’approvisionnement : il a commencé à accorder des subventions aux entreprises pour la fabrication de jugulaires dans le pays.

Depuis février, alors que l’inventaire était presque nul, le Japon a doublé sa production de masques. Les médias publics japonais, NHK, ont cité le ministère de l’économie. « L’augmentation récente est due à la reprise des importations, à l’augmentation de la production nationale et à l’entrée d’entreprises japonaises dans le secteur », a-t-il poursuivi.

Ceux fabriqués par Sharp sont si populaires qu’en avril, le site de l’entreprise s’est effondré à cause de la demande : elle a depuis mis en place un système de loterie pour les vendre, mais il y a encore « 100 fois plus de demandes que la production ne peut en satisfaire », selon la NHK.

En juin, il y avait des files d’attente devant les locaux de l’entreprise de mode Uniqlo, qui a alors commencé à vendre des paquets de trois mentonnières en trois tailles fabriquées dans le tissu spécial de sa ligne AIRism ; elles font maintenant rage en Chine sous le nom de « masques d’été ».

Même une entreprise technologique, Donut Robotics, a créé un « masque intelligent », appelé le C-Mask : un dispositif en plastique souple blanc avec un embout commun offrant une amplification de la voix et un traducteur.

Il se connecte via Bluetooth à tous les téléphones intelligents et à certaines tablettes et fonctionne pour huit langues. Il sera mis en vente en septembre au prix de 40 dollars.

La marque d’articles ménagers Iris Ohyama a introduit au Japon l’équipement nécessaire à la fabrication de matériaux par le procédé de fusion par soufflage, qui permet d’éliminer les tissus, et qui est essentiel à la fabrication des masques.

Ce sont des machines qui ont perfectionné la méthode, datant des années 1960, par laquelle les micro et nanofibres sont fabriquées à partir d’un polymère fondu qui est extrait par de petites buses entourées de gaz de soufflage à grande vitesse.

« L’entreprise vise à mettre en place une chaîne de production au Japon », poursuit NHK. « De nombreux fabricants ont eu du mal à obtenir des quantités suffisantes de ce matériau, dont la plupart ont été importés de Chine. Et s’il reste à voir ce qui se passera à l’avenir, lorsque la pandémie sera terminée, une enquête révèle actuellement que « 75% des consommateurs préfèrent les masques fabriqués au Japon ».

En avril, le gouvernement japonais a versé 430 millions de dollars à trois entreprises locales pour la fabrication de masques en tissu à distribuer d’urgence dans le cadre de la lutte contre le coronavirus : l’objectif était de fournir à chaque foyer deux masques lavables et réutilisables.

Mais de nombreuses plaintes concernant des produits tachés ou moisis ont suscité des critiques sur la gestion de la pandémie. Comme il n’a pas été possible de déterminer si les masques défectueux étaient ceux fabriqués par Kowa, Itochu ou Matsuoka, le ministère de la santé a demandé aux trois entreprises de renforcer les inspections.

Depuis lors, de nombreux efforts ont été déployés pour viser l’autosuffisance nationale en matière de masques, comme les masques lavables et antibactériens en tricot de papier washi, que Sato Seni a créés en janvier 2020, « en apprenant que la demande de masques commençait à augmenter » et pour « tirer parti du potentiel de son tissu dans des masques d’usage courant mais très fonctionnels, comme le rapporte Nippon.com.

Il en existe aussi d’autres en 100% soie, appelés Fairy Silk Mask, de Kyoto Silk, « très populaires parmi les femmes à la peau sensible ou délicate.

NHK a déclaré que « la clé pour soutenir la production nationale sera de soutenir les entreprises pendant les périodes de volatilité des prix des matières premières et des produits finis.

En particulier, les dirigeants qui ont dirigé ces nouvelles entreprises ou ces conversions d’usines ont déclaré qu’ils « avaient du mal à essayer de lancer la production, même une fois que leurs installations étaient entièrement équipées, en raison des faibles marges bénéficiaires sur les tissus spécialisés.

En principe, mettre fin à la dépendance de la Chine à l’égard de l’approvisionnement de la population avec un produit qui pourrait être critique lors d’une deuxième vague de COVID-19 est un objectif réalisable : « L’auto-approvisionnement et le développement d’inventaires stratégiques peuvent être essentiels pour atténuer tout risque », selon le public.

Mais il existe également un potentiel d’affaires au-delà des frontières du Japon : l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a noté que la demande mondiale actuelle de jugulaires pourrait être dix fois supérieure à la capacité de production.