Zello, l’application qui est devenue populaire pendant cette quarantaine

Qu’est-ce que Zello et comment ça marche ? Zello est une application gratuite qui peut être téléchargée sur le téléphone portable pour que vous puissiez l’utiliser comme s’il s’agissait d’un talkie-walkie, c’est-à-dire qu’elle vous donne la possibilité de configurer un bouton pour pouvoir communiquer en temps réel via un réseau de données ou le wifi.

Cela fonctionne comme un chat gratuit. Lorsque vous appuyez sur le bouton à l’écran, le message vocal est enregistré et envoyé. Lorsqu’il parvient au smartphone du destinataire, il est diffusé automatiquement sans que vous ayez à ouvrir l’application ou à cliquer pour l’écouter.

La transmission est en temps réel. En plus de contacter les utilisateurs un par un, il est également possible de rejoindre des chaînes privées et publiques comptant jusqu’à 6 000 utilisateurs.

Il est compatible avec les casques d’écoute Bluetooth, disponible pour iOS et Android et peut être désactivé pendant certaines plages horaires.

Il dispose de notifications « push » et, en plus du partage de messages vocaux, il est possible de partager des messages. Le service peut également être utilisé sur le PC.

L’application Talkie Walkie Zello PTT compte plus de 110 millions d’utilisateurs dans le monde et est devenue particulièrement populaire en cette période de pandémie, où il y avait des mesures de quarantaine et autres mesures de distanciation sociale, car elle permet une connexion facile et peut être très utile dans les situations d’urgence.

Comment commencer à l’utiliser

L’application est téléchargée sur le téléphone portable, qui demandera l’accès au répertoire, au microphone et la permission de gérer les appels. Ensuite, un profil est configuré, en sélectionnant le nom d’utilisateur, qui sera lié au téléphone et au courrier.

L’application a également accès au stockage, à la localisation (par GPS et réseau), à l’appareil photo et à l’identifiant de l’appareil.

Autres applications permettant de transformer le téléphone portable en talkie-walkie

Two Way : Walkie Talkie

Two Way est une application de type talkie-walkie, comme celles mentionnées ci-dessus, qui permet à un nombre quelconque d’utilisateurs de communiquer entre eux instantanément.

Aucun enregistrement n’est nécessaire. L’interface est très simple à utiliser. Vous pouvez sélectionner le numéro de chaîne ou le lieu à l’aide d’une carte et parler à n’importe quelle personne sur la même chaîne.

L’application diffuse les messages en temps réel, même lorsque le téléphone est verrouillé. Il permet des communications individuelles ainsi que des discussions de groupe avec jusqu’à 200 contacts.

Voxer Walkie-Talkie PTT

Cette application est disponible pour iOS et Android et, comme Zello, c’est un service de messagerie PTT (push to talk). En plus de l’envoi de messages, il permet d’envoyer des photos, de localiser et de créer des messages même hors ligne qui seront envoyés lorsque l’utilisateur se connectera au réseau.

Walkietooth

Cette application n’est disponible que pour Android. Il peut être connecté via wifi et bluetooth. L’outil pourrait être utilisé, au sein de la maison, comme un babyphone, par exemple.