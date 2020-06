Un masque facial intelligent se connecte à Internet et se traduit en 9 langues

Alors que les masques faciaux deviennent la norme en pleine pandémie de coronavirus, la startup japonaise Donut Robotics a mis au point un « masque intelligent » connecté à Internet qui peut transmettre des messages et traduire du japonais vers huit autres langues.

« Nous avons travaillé dur pendant des années pour développer un robot et avons utilisé cette technologie pour créer un produit qui répond à la façon dont le coronavirus a réformé la société », a déclaré Taisuke Ono, PDG de Donut Robotics.

Le « c-mask » en plastique blanc s’adapte aux masques faciaux standard et se connecte via Bluetooth à un smartphone et une tablette applicative qui peuvent transcrire la parole en SMS, passer des appels ou amplifier la voix de l’utilisateur du masque.

Les ingénieurs de l’entreprise ont eu l’idée du masque alors qu’ils cherchaient un produit qui les aiderait à survivre à la pandémie. Lorsque le coronavirus s’est manifesté, Donut Robotics venait de remporter un contrat pour fournir des guides et des traducteurs robotisés à l’aéroport de Haneda à Tokyo, un produit dont l’avenir est incertain après l’effondrement du transport aérien.

Les 5 000 premiers masques seront envoyés à des acheteurs au Japon à partir de septembre, et Ono cherchera également à vendre en Chine, aux États-Unis et en Europe. « Il y a eu beaucoup d’intérêt », a-t-il dit.

À environ 40 dollars par masque, Donut Robotics vise un marché de masse qui n’existait pas il y a encore quelques mois. L’un des objectifs, ont-ils déclaré, est de générer des revenus à partir des services aux abonnés offerts par le biais d’une application que les utilisateurs téléchargeront.

Donut Robotics a construit un prototype de masque connecté en un mois en adaptant le logiciel de traduction développé pour son robot et une conception de masque que l’un des ingénieurs de la société, Shunsuke Fujibayashi, a créé il y a quatre ans pour un projet étudiant visant à interpréter la parole en cartographiant les muscles faciaux.

Ono a levé 28 millions de yens (260 000 USD) pour le développement en vendant des actions de Donut Robotics par le biais du site japonais de financement par la foule Fundinno. « Nous avons relevé notre objectif initial de 7 millions de yens en trois minutes et nous nous sommes arrêtés après 37 minutes alors que nous avions atteint 28 millions de yens », a-t-il conclu.

En mai, un groupe de chercheurs de l’université de Harvard et du MIT a présenté le design d’un masque capable de produire un signal fluorescent lorsqu’une personne atteinte d’un coronavirus respire, tousse ou éternue. Cet outil permettrait un diagnostic presque instantané et rapide, ce qui pourrait être utile dans le contexte d’une pandémie.

Ce développement, qui en est encore à ses débuts, fait partie d’un projet antérieur que le chercheur Jim Collins a commencé dans le laboratoire de bio-ingénierie du MIT en 2014. A cette époque, lui et son équipe ont commencé à développer des capteurs capables de détecter le virus Ebola sur le papier. Deux ans plus tard, des chercheurs de cette université et de Harvard ont publié leurs recherches expliquant l’utilisation de cette technologie pour l’appliquer au virus Zika.

Cette technologie est capable d’identifier les virus qui causent le SRAS, la rougeole, la grippe, l’hépatite C et d’autres maladies. L’objectif est maintenant d’amener cette technologie à produire un masque qui, à partir de ce même concept, est capable d’identifier COVID-19, comme mentionné dans un article de Business Insider.