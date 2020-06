Microsoft a introduit un nouveau menu de démarrage pour Windows 10, dont la conception est proche de ce que nous avons vu dans Windows 10X, le système d’exploitation « pliable » spécialisé qui sera lancé dans des appareils tels que le Surface Neo.

Microsoft vient de nous donner une vision plus claire de son menu redessiné pour Windows 10 avec quelques captures d’écran qui nous rappellent par la couleur et la luminosité à l’allure du nouveau système d’exploitation Apple, Big Sur macOS.

Microsoft a pensé au menu de démarrage de Windows 10 depuis le lancement du système d’exploitation il y a cinq ans. Et il est surprenant que ce composant important ne soit pas résolu de façon pratique, étant donné que celui de Windows 7 était tout simplement excellent et satisfaisait toutes sortes d’utilisateurs.

Le problème vient, il y a longtemps, du fiasco de Windows Mobile et de l’échec de la stratégie visant à produire un système d’exploitation plus adapté aux appareils mobiles à écran tactile qu’au bureau.

C’est ainsi que Windows 8 est arrivé, sans le menu de démarrage et avec une interface terrible, qui insistait pour changer les concepts qui fonctionnaient et qui n’en même pas de bouton d’arrêt/redémarrage.

Microsoft a essayé de résoudre ce problème dans Windows 10 en rendant ce menu hybride entre l’écran de démarrage classique de Windows 7 et celui de Windows 8, en ajoutant un cadre propriétaire pour les applications d’interface utilisateur modernes.

Cela n’a pas fonctionné non plus, principalement à cause de l’insistance de Microsoft sur les tuiles interactives.

Un composant qui fonctionnait très bien sur les smartphones ou les tablettes Windows, mais dont l’utilité est difficile à voir dans les ordinateurs sans écran tactile.

Le résultat est qu’un bon nombre d’utilisateurs qui ne l’utilisent pas ne l’aiment toujours pas et préfèrent un design plus propre et plus léger, sans rien qui sente l’interface de Windows 8. Nous ne cessons de nous demander s’il est si difficile de prendre le design de Windows 7 et de le moderniser.

Menu de démarrage du nouveau Windows 10

Le menu de démarrage de la dernière version de Windows 10 est loin d’être l’horrible menu de Windows 8 en termes d’interface, de convivialité et de personnalisation, mais il n’a pas encore fini de plaire à tous les utilisateurs qui demandaient à Microsoft quelque chose de plus proche de ce qu’offrait Windows 7.

Microsoft prépare une nouvelle tentative. Il s’inspire de Windows 10X, où les mosaïques « Live Tiles » ont été complètement éliminées.

Plus propre, plus léger, plus élégant et intégré au reste de l’interface. Il conserve les tuiles interactives par défaut, car comme l’a dit Brandon LeBlanc, le responsable des programmes chez Microsoft, « elles étaient là pour rester ». La différence est que les utilisateurs qui le souhaitent peuvent désactiver ces « Live Tiles », en les transformant en icônes statiques.

Une solution adaptée à ceux qui veulent les utiliser et à ceux qui ne le veulent pas.

Le menu comprend les nouvelles icônes du système. Très bien conçus, nous les aimons. Ils laissent derrière eux des motifs plats et des couleurs sourdes au profit d’une finition plus moderne et plus attrayante, qui mise sur la profondeur, les dégradés, les couleurs vives et le mouvement.

Nous les avons vus dans différentes parties du système, dans l’interface, la barre des tâches, le navigateur Edge et bien sûr aussi dans le menu de démarrage de Windows 10.

Une autre amélioration provient de l’intégration avec les modes sombre et clair disponibles dans le système, plus uniforme, et il y a différents réglages dans tout le menu, y compris dans la partie gauche de la liste des applications.

Quand verrons-nous le nouveau menu de démarrage de Windows 10 ?

On ne sait pas quand le menu de démarrage de Windows 10 sera disponible. Microsoft continue à « explorer » cette refonte, qui, nous l’espérons, sera la dernière et sera intégrée dans les futures versions du système.

Considérant que Windows 10 20H2 ne sera qu’un service pack, nous pourrions voir sa mise en œuvre complète dans la mise à jour du printemps 2021.

La sortie du nouveau design de Windows 10 pourrait coïncider avec l’introduction de Surface Neo, qui a été reportée à l’année prochaine, et Microsoft unifie donc une grande partie de l’apparence de ses appareils.

Nous aimons le mode sans Carreaux vivants pour sa simplicité et son élégance, les nouvelles icônes et la meilleure intégration avec les modes de couleurs.

Et vous ? Aimez-vous le nouveau menu ? Pensez-vous que c’est la façon de mettre fin au débat sur ce composant une fois pour toutes ?