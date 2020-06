WWD 2020 : Adieu Intel, le Mac utilisera des processeurs conçus par Apple

Apple a annoncé lundi que les Mac, les ordinateurs portables et de bureau, commenceront la transition pour passer des processeurs Intel à leurs propres processeurs conçus par ARM.

Le nouveau MacOS a été présenté sur l’iPad Pro.

Autrement dit, les Mac fonctionneront avec le même type de puces que les iPhone et les iPad (la conception ARM permet une consommation d’énergie moindre que les autres puces).

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a fait cette annonce lors de la World Wide Developer Conference (WWDC), l’événement annuel de la société.

Maintenant, le défi d’Apple consistera à assurer une transition en douceur des processeurs et à convaincre les développeurs tiers de mettre à jour leurs applications.

« Nous prévoyons d’expédier notre premier Mac avec le processeur Apple d’ici la fin de l’année », a déclaré M. Cook, ajoutant qu’il faudra probablement attendre deux ans avant que toute la gamme de produits ne fasse le saut.

L’entreprise a déclaré que ce changement lui permettrait de proposer des appareils dotés de nouvelles fonctionnalités et de meilleures performances, et qu’il serait plus facile pour les développeurs « d’écrire et d’optimiser des logiciels pour l’ensemble de l’écosystème Apple ».

« Les motivations d’Apple pour ce faire comprennent la réduction de sa dépendance à Intel, la maximisation de ses investissements dans les processeurs, l’augmentation des performances et l’obtention d’une plus grande flexibilité et agilité pour les futurs produits », a déclaré Geoff Blaber de CCS Insight consulting.

« Adopter des processeurs ARM et rendre plus cohérent le matériel iPhone, iPad et Mac est une nécessité stratégique, mais il y aura des obstacles inévitables en cours de route », a-t-il ajouté.

Tim Cook a déclaré que c’était un « jour historique » pour les ordinateurs Mac.

Apple a déclaré qu’elle avait déjà développé des versions natives de plusieurs de ses propres applications, dont Final Cut Pro X et Logic Pro, pour les nouveaux processeurs. Les applications iPhone et iPad pourront également fonctionner sur les ordinateurs.

Apple a déclaré que Microsoft travaillait sur une version optimisée d’Office, et qu’Adobe développait une nouvelle version de Photoshop.

D’autres développeurs devraient être en mesure de publier de nouvelles versions de leurs applications « en quelques jours », a déclaré Craig Federighi, le directeur des logiciels de la société.

Il a ajouté que les anciennes applications traduiraient automatiquement à l’installation, bien qu’elles ne fonctionnent pas aussi bien.

Effet sur les ventes

Les puces ARM sont basées sur les conceptions d’ARM, une société basée au Royaume-Uni.

Les clients de cette entreprise adaptent ces conceptions ou ajoutent des capacités en fonction de leurs propres besoins.

Samsung, Qualcomm et Huawei sont parmi les nombreuses autres entreprises qui le font.

Certaines personnes qui envisagent d’acheter un Mac peuvent reporter l’acquisition jusqu’à ce que les appareils équipés des nouveaux processeurs soient en vente.

Cela pourrait affecter les ventes à la fois chez Apple et dans les studios qui fabriquent des logiciels pour la plate-forme.

Selon le cabinet d’études de marché Gartner, Apple est le quatrième vendeur d’ordinateurs, derrière Lenovo, HP et Dell.

La société affirme qu’elle compte plus de 100 millions d’utilisateurs actifs de Mac. En juin 2005, lorsqu’elle a annoncé pour la première fois le passage aux puces Intel, le chiffre était d’environ 12,5 millions.

« Apple représente environ 4,5 % du marché des ordinateurs portables et 2,6 % du marché des ordinateurs de bureau, donc l’impact financier pour Intel ne sera pas significatif », a déclaré Jon Erensen du Gartner.

La nouvelle version de MacOS, « Big Sur », a subi des modifications de conception.

Analyse par James Clayton, correspondant technologique nord-américain

Le processeur est le cerveau de l’ordinateur et le modifier n’est pas une mince affaire, c’est pourquoi Apple n’a pas pris cette décision à la légère.

La grande question est de savoir à quoi cela va servir pour le Mac ?

L’opinion qui prévaut dans la Silicon Valley est que le processeur d’Apple va créer des Mac plus puissants.

En le construisant en interne, on pourrait créer des processeurs moins chers, donc, en théorie, vous pourriez avoir des Mac moins chers (c’est-à-dire si Apple voulait faire profiter le consommateur des économies réalisées).

Mais il y a aussi des risques.

La première est qu’Apple a des Mac avec des processeurs Intel qui ne sont pas encore commercialisés. Les gens vont-ils simplement attendre la sortie du nouveau processeur d’Apple avant d’acheter un nouvel ordinateur ?

Et, compte tenu de la qualité des ventes des produits Mac, il y aura une certaine nervosité à changer une formule qui a très bien fonctionné pour Apple au cours des 15 dernières années.

Refonte du système d’exploitation

Pour marquer l’importance du changement de processeur, le système d’exploitation Mac, MacOS, sera déplacé vers la version 11, appelée Big Sur. Depuis 2001, il n’est passé que de 10,0 à 10,15.

Selon Apple, Big Sur est la plus grande refonte à ce jour.

L’iPhone comme clé de la BMW

Parmi les autres annonces du WWDC, citons la possibilité d’utiliser un iPhone en remplacement d’une clé de voiture en transmettant un signal NFC (Near Field Communication) pour déverrouiller les portes et démarrer le moteur.

Au départ, cette fonction ne fonctionnera que pour certaines nouvelles BMW, mais Apple a déclaré qu’il avait l’intention de l’étendre à d’autres modèles de voitures à une date ultérieure.

Modifications de l’écran d’accueil de l’iPhone

L’un des plus grands changements du système d’exploitation iOS 14 de l’iPhone sera appliqué à l’écran d’accueil.

L’écran d’accueil de l’iPhone offrira la possibilité d’organiser les programmes en « applications suggérées » sur la base des habitudes passées, entre autres nouveaux critères d’ordre.

Les demandes peuvent désormais être automatiquement organisées dans les dossiers qu’elles contiennent :

des propositions d’applications, basées sur les habitudes passées

articles récemment téléchargés

des téléchargements thématiques, par exemple des jeux

En outre, la société met à jour ses « widgets » (blocs qui affichent une petite fenêtre d’application), afin qu’ils puissent être placés entre les icônes d’autres programmes. Android a déjà quelque chose de similaire.

Téléchargement partiel des applications

Une autre nouveauté similaire à Android est l’introduction des App Clips, qui vous permettent d’ouvrir des applications sans avoir à les télécharger ou à les installer complètement sur votre téléphone portable.

En d’autres termes, seule une partie d’un programme est téléchargée. Ces parties doivent avoir une taille inférieure à 10 mégaoctets et peuvent être activées par transmission NFC (Near Field Communication) ou par balayage d’un code QR.

Les utilisations suggérées comprennent la possibilité de commander une boisson dans une cafétéria ou de payer une place de parking.

Les « App Clips » vous permettent d’ouvrir des applications sans avoir à les télécharger ou à les installer complètement sur votre téléphone portable.

Nouveau traducteur

Apple lance également une nouvelle application appelée Translate qui permet de traduire des langues sans connexion Internet, offrant ainsi une alternative à Google Translate.

Dans un premier temps, il prendra en charge 11 langues.

Apple Watch

La prochaine version de WatchOS ajoute la fonction de surveillance du sommeil à l’horloge intelligente de la société, qui sera basée sur les mouvements de l’utilisateur dans son lit.

Il ajoute également la possibilité d’identifier quand le propriétaire se lave les mains, de confirmer s’il se lave les mains suffisamment longtemps, pour aider à prévenir le covid-19.

En outre, l’appareil portable permettra de partager et d’installer des fonds de tiers.

L’application Activity, désormais appelée Fitness, permettra de suivre les calories utilisées en suivant différents styles de danse.

L’Apple Watch aura de nouvelles options de personnalisation.

Casque d’écoute

Le casque Apple AirPod Pro passera automatiquement de la connexion à un appareil Apple à celle à un appareil de l’utilisateur lorsque le propriétaire passera de l’un à l’autre.

Apple TV

Le décodeur Apple TV de la société permettra bientôt aux sonneries vidéo domestiques compatibles de transmettre des images en direct des visiteurs sur les écrans de télévision, tandis que l’iOS 14 permettra d’utiliser la reconnaissance faciale pour les identifier.

Apple a déclaré que les caméras de sécurité compatibles offriront une fonction de reconnaissance faciale.

Cela ne fonctionnera qu’avec les membres de la famille et les amis du propriétaire, qui devront être pré-étiquetés.