Une Tesla modèle 3 avec un panneau solaire pour booster la batterie

Ce Tesla modèle 3 a un tour dans sa manche. Ou plutôt sur son corps ; un toit ouvrant pour augmenter son autonomie.

Si la Tesla modèle 3 s’est avérée être une voiture formidable à tous égards, c’est une voiture tellement aimée que certaines personnes, malgré ses avantages, veulent l’améliorer encore plus. Dans ce cas, l’entreprise de panneaux solaires Lightyear a trouvé le meilleur moyen de tester et de développer sa technologie.

Oui, vous l’avez deviné : la firme a modifié un Tesla Model 3 en y ajoutant des panneaux solaires pour augmenter sa portée. Oui, c’est vrai, cela peut sembler être l’idée d’un pompier, mais la vérité est qu’une voiture électrique est l’un des meilleurs terrains d’essai pour les toits à panneaux solaires.

Dans ce cas, Lightyear a ajouté des toits à panneaux solaires sur une Tesla Model 3 et un Volkswagen Crafter LCV. Tous deux ont été ajoutés au parc de véhicules d’essai de la société et fonctionnent déjà sous contrôle dans les espaces publics.

Une Tesla modèle 3 avec des panneaux solaires

L’idée qui motive Lightyear depuis des années est précisément celle qui l’a rendu célèbre : faire rouler des voitures électriques avec l’énergie obtenue par des panneaux solaires sur le toit. Oui, c’est une idée audacieuse, mais elle semble bien fonctionner, car on s’attend à voir sur la route dans un moment son premier (et coûteux) prototype, le Lightyear One.

Le véritable objectif de cette expérience, outre le fait de vérifier l’augmentation de la portée du modèle 3, est de démontrer que sa technologie de toit à panneaux solaires est viable. Non seulement il est viable parce qu’il peut améliorer l’autonomie des voitures dans lesquelles il est installé, mais il peut aussi fournir à ces voitures suffisamment d’énergie pour qu’elles puissent rouler.

Dans ces tests, Lightyear cherche à prouver comment le mauvais temps et les problèmes de conduite associés affectent ses panneaux. Les vibrations des véhicules, les mauvaises conditions météorologiques et les dommages causés par la conduite quotidienne en sont quelques exemples. Les données sont collectées en temps réel, ce qui vous permet de faire des expériences en déplacement.

L’intégration du toit dans le modèle 3 est presque invisible ; outre le fait que la carrosserie est blanche et le toit sombre en raison des panneaux solaires, nous parlons d’un ajout qui, du moins en termes d’esthétique, ne poserait aucun problème.

Une intégration que Tesla a déjà réalisée avec le controversé Tesla Cybertruck, annonçant qu’il aura une option avec des panneaux solaires qui devraient en théorie augmenter l’autonomie d’environ 25 kilomètres supplémentaires par jour.

D’ici la fin de l’année, Lightyear devrait lancer un nouveau véhicule modifié, mais pas seulement avec les panneaux, mais avec le moteur et les batteries de Lightyear, et tester ainsi sa propre technologie pour les voitures électriques.