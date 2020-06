WWDC 2020 : suivez en direct l’événement très attendu d’Apple

Comment regarder en ligne WWDC 2020, l’événement très attendu d’Apple et ce que nous attendons de la conférence des développeurs Apple ?

Tim Cook à la conférence WWDC 2020.

Aujourd’hui est un grand jour pour Apple, car la conférence des développeurs se tient et de grandes nouvelles sont attendues, notamment en matière de logiciels.

Voyons ce que nous pouvons attendre de la présentation qui peut être vue aujourd’hui en France à partir de 19h00 (10 heures, heure locale 17:00 GMT).

En ce sens, il est prévu qu’il présente les mises à jour qui viendront d’iOS, de macOS, de watchOS et de tvOS. Mais il est également possible qu’il présente de nouveaux appareils. C’est du moins ce qui a été dit ces derniers mois.

Voici quelques-unes des nouvelles qui devraient être connues dans l’éventualité où, cette année, elles ne seraient diffusées qu’en format virtuel. Rumeurs, fuites et autres commentaires provenant de sources proches de l’industrie et des médias spécialisés.

La transition prévue vers des processeurs propriétaires basés sur l’architecture ARM pour vos ordinateurs Mac, le point culminant prévisible de la journée.

Journée clé à Apple. L’entreprise organise ce lundi 22 sa conférence annuelle des développeurs WWDC 2020, la première en format entièrement numérique en raison de la pandémie de covid-19.

Contrairement à Google ou Facebook, qui ont décidé d’annuler complètement I/O et F8, leurs conférences annuelles respectives de développeurs, la société dirigée par Tim Cook a choisi de poursuivre la leur, mais en la rendant exclusivement en ligne et gratuite pour tous.

Et ce ne sera pas n’importe quelle conférence, car on s’attend à ce qu’il y ait de fortes annonces, au-delà des mises à jour classiques des systèmes d’exploitation. L’entreprise devrait profiter du WWDC pour annoncer le passage des processeurs Intel aux puces ARM personnalisées pour ses ordinateurs de bureau et portables Mac, qui seraient en cours de rénovation.

WWDC 2020 : iOS 14

L’un des contenus habituels de l’événement est la présentation du renouvellement du système d’exploitation de leurs appareils mobiles.

On estime que des changements seront apportés en matière d’esthétique et de visualisation. Une liste de toutes les icônes d’application serait incluse, afin que l’utilisateur puisse voir toutes les plateformes installées en même temps lorsqu’il entre dans la page d’accueil, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

En même temps, ce nouveau format d’affichage comprendra les applications proposées par Siri, en fonction du lieu et de l’heure de l’utilisateur. Le nouveau système d’exploitation comprendra de nouvelles configurations de fond d’écran qui seront jouées dans des applications tierces.

Des widgets d’écran d’accueil adaptés pour iOS seraient également intégrés. En outre, Apple pourrait permettre que des applications tierces soient configurées par défaut sur iOS au lieu des alternatives développées par Apple.

Étant donné les problèmes juridiques auxquels la société est confrontée en Europe, Apple pourrait envisager de permettre que des applications tierces soient définies par défaut au lieu de solutions de rechange développées à l’interne.

WWDC 2020 : nouvelles applications

Selon le site MacRumors, il intégrerait une application de remise en forme appelée Fit ou Fitness qui comprendrait des vidéos guidées pour l’activité physique.

Il est également question d’une nouvelle application de réalité augmentée qui offrirait certaines fonctionnalités pour les QR codes d’Apple.

En même temps, on dit qu’Apple va lancer une nouvelle fonction « CarKey » qui, grâce à la technologie NFC, permettra d’utiliser l’iPhone ou l’Apple Watch comme clé pour ouvrir la voiture.

Ces nouvelles fonctionnalités seront également disponibles sur iPadOS, la version iPad d’iOS. Toutefois, de nouvelles fonctionnalités pourraient également être ajoutées à ce logiciel pour optimiser l’utilisation du stylo Apple. On parle d’un outil appelé PnecilKit qui convertira automatiquement les mots manuscrits en texte standard.

WWDC 2020 : passer à l’ARM sur le Mac

Cependant, les innovations en matière de matériel sont généralement celles qui suscitent le plus d’attention dans les médias.

Si elle se confirme, l’attraction principale de cette année ne sera pas très visuelle, mais elle aura une grande importance stratégique : le passage prévu d’Apple à des processeurs fabriqués en interne, basés sur l’architecture ARM pour ses ordinateurs Mac après 15 ans d’utilisation de puces Intel, selon l’agence Bloomberg.

Ce changement, selon la même agence, est motivé par l’amélioration notable des performances des processeurs ARM pour les tâches graphiques et d’intelligence artificielle, et ils sont également plus économes en énergie (ce qui signifie que les futurs ordinateurs portables Mac pourraient offrir une meilleure durée de vie des piles ou des tailles plus petites).

Et, bien sûr, en ne s’appuyant pas sur Intel, Apple peut concevoir des puces qui répondent entièrement à vos spécifications, plutôt que de se fier à la décision d’un tiers. Cette stratégie a été suivie sur l’iPhone et l’iPad, qui utilisent des puces conçues par Apple depuis l’iPad et l’iPhone 4 d’origine.

WWDC 2020 : macOS 10.16

On ne sait pas grand-chose sur ce que cette nouvelle version du système d’exploitation apportera. Mais sans aucun doute, l’une des nouveautés liées aux ordinateurs d’Apple est que la société pourrait présenter ses propres puces basées sur l’ARM. Cette décision implique de quitter les processeurs Intel qu’elle utilise depuis 2006.

WWDC 2020 : WatchOS 7 et tvOS 14

La rumeur court depuis quelque temps que le système d’exploitation d’Apple Watch intégrerait une application pour surveiller la qualité du sommeil ainsi qu’une autre fonction pour mesurer le niveau d’oxygène dans le sang. Ces évolutions pourraient être connues aujourd’hui ou plus tard, lorsque la nouvelle génération de votre smartwatch sera introduite.

La nouvelle version de tvOS devrait ajouter l’application fitness à iOS 14, ainsi qu’un outil de contrôle parental lié à Screen Time, afin que les parents puissent savoir et contrôler le temps que leurs enfants passent devant l’écran.

WWDC 2020 : nouvel iMac

Les experts de l’univers Apple estiment qu’il existe de nombreux indices d’une éventuelle refonte complète de l’iMac, l’ordinateur de bureau. En fait, ce produit a passé une décennie sans changement significatif de conception, sans parler d’un produit plus fin en 2012.

À quoi ressemblera donc le nouvel iMac 2020 ? Certains disent qu’ils vont apporter un nouveau design avec des cadres plus petits, en accord avec l’Apple Pro Display XDR et le design de l’iPad Pro. Et ils ne proposent que des disques durs. Un modèle de 23 pouces est également attendu, qui serait introduit en sacrifiant les cadres du modèle de 21,5 pouces.

Le monopole sous examen

WWDC 2020 débutera peu après l’annonce par la Commission européenne d’une enquête contre l’entreprise pour des pratiques anticoncurrentielles et monopolistiques présumées dans son App Store numérique, l’App Store, l’une des sources de revenus qui connaît la plus forte croissance pour l’entreprise.

L’enquête a été ouverte en réponse aux plaintes que les développeurs du monde entier déposent depuis des années contre Apple, car ils considèrent que l’App Store, qui est le seul moyen dont disposent de nombreux utilisateurs pour télécharger des applications sur leur iPhone et iPad, agit comme un monopole.

Ils considèrent notamment que les processus d’examen d’Apple pour l’acceptation des applications qui seront disponibles dans sa boutique en ligne sont opaques et arbitraires ; que la commission de 30 % sur les ventes d’applications payées et achetées dans le cadre des applications est excessive ; et qu’Apple crée ses propres applications qui concurrencent avantageusement celles de tiers.

WWDC 2020 : dispositifs

Si le WWDC est une réunion consacrée à la diffusion des mises à jour de logiciels, certains appareils peuvent également être présentés. On dit qu’il pourrait y avoir une nouvelle Apple TV.

Le dernier modèle 4K a été lancé en 2017. La nouvelle version devrait inclure des améliorations du processeur et doubler la capacité de stockage disponible.

Il devrait comporter une mise à niveau vers l’iMac, votre ordinateur de bureau, qui sera doté d’un écran plus grand et de moins de cadres.

Enfin, sur la base de fuites multiples, des AirTags, une sorte d’étiquette intelligente destinée à empêcher la perte d’objets, seront mis en place.

Mais c’est un grand spectacle que vous ne pouvez pas manquer si vous êtes un amoureux de la technologie, et il n’est qu’à un clic de distance. Si vous souhaitez vivre l’expérience du WWDC en direct, voici comment :

WWDC 2020 – Heure France : 19:00

Comment le regarder : YouTube

Keynote de l’événement spécial du WWDC 2020 : en direct – 22 juin 2020 – Apple