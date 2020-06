iOS 14 : nouvelles fonctionnalités, date, bêta, et iPhone qui les prennent en charge

L’iOS 14 est maintenant officiel et constitue le plus grand changement apporté au système d’exploitation de l’iPhone depuis sa naissance il y a plus de dix ans.

Apple a présenté l’iOS 14 lors de la conférence WWDC 2020 et il sera bientôt disponible en version bêta publique avant sa sortie pour tous les iPhone à partir de l’iPhone 6S en septembre.

Voici une liste des grandes caractéristiques les plus importantes, bien qu’il y en ait beaucoup de petites que nous découvrirons plus tard.

Dans 30 secondes…

Qu’est-ce que l’iOS 14 ? La prochaine mise à jour du système d’exploitation pour l’iPhone

Quand est-ce qu’elle sort ? Les développeurs l’ont déjà, mais la bêta publique d’iOS 14 sera publiée en juillet et la version finale en septembre.

Combien coûte iOS 14 ? La mise à niveau est gratuite.

Date de sortie de l’iOS 14 et de la bêta publique

Nous ne connaissons pas la date exacte, mais il a confirmé qu’il serait disponible en septembre avec le reste des mises à jour de ses systèmes d’exploitation.

Si vous êtes un développeur (c’est gratuit), vous pouvez télécharger la version bêta dès aujourd’hui, bien que nous ne le recommandions pas, sauf si vous aimez le risque (et toujours en sauvegardant vos données d’abord).

La version bêta publique que tout le monde peut essayer sera disponible en juillet. Mais, encore une fois, faites attention à l’installation, car ils sont généralement accompagnés de problèmes qui peuvent affecter votre vie quotidienne avec votre iPhone. C’est à cela que sert un processus de test.

Quels sont les iPhone compatibles avec l’iOS 14 ?

Voici la liste complète :

iPhone 6S, iPhone 6S Plus et iPhone SE

iPhone 7 et iPhone 7 Plus

iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X

iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR

iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (deuxième génération)

iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

Les widgets d’iOS 14

À quoi ressemblent les widgets dans iOS 14

iOS 14 rompt radicalement avec plus d’une décennie d’expérience utilisateur sur l’iPhone. La clé se trouve dans deux éléments qui modifient l’interface de la maison et le premier est les widgets.

L’iOS original est un système d’exploitation qui a directement pris la grille d’icônes Apple Newton comme modèle pour sa page d’accueil. Cette grille est maintenant brisée en vous permettant de positionner librement les widgets, les mini-applications qui affichent des données en temps réel, telles que votre calendrier, vos tâches ou votre niveau d’activité physique parmi tant d’autres, sur l’écran d’accueil de votre iPhone, à côté des icônes des applications.

Cela fait partie de l’expérience des utilisateurs d’Android depuis des années, mais Apple semble l’avoir modifié pour en faire une mise en œuvre plus uniforme, avec une interface unifiée. Dans le monde d’Android, chaque widget appartient à sa mère et à son père, et si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez avec un écran d’accueil qui ressemble à une salade jetée.

Pour les utiliser, il suffit d’appuyer sur un espace vide de l’écran d’accueil et de le maintenir enfoncé jusqu’à ce que les icônes commencent à bouger. Il suffit ensuite de cliquer sur l’icône + dans le coin supérieur gauche, de trouver le widget souhaité, d’appuyer sur la touche, de choisir la taille, de l’ajouter et de le positionner.

Il est dommage qu’il ne soit pas aussi élégant que ce concept du designer italien Rocco Zaccaro, où le widget est ajouté en agrandissant l’icône de l’application à laquelle il correspond.

Selon Apple, la clé des widgets dans iOS est qu’ils sont « riches en données » et, selon la société, ils ont appris à les réaliser grâce à leur expérience avec Apple Watch.

La bibliothèque des applications d’iOS 14

La deuxième fonctionnalité qui change radicalement l’expérience de l’utilisateur dans iOS 14 est l’App Library.

Comme l’application du tiroir de certains lanceurs Android, la bibliothèque d’applications contient toutes les applications de votre iPhone. Mais c’est beaucoup mieux parce qu’il organise toutes les applications en groupes de manière intelligente. Non seulement par types (comme les applications sociales ou les applications vidéo), mais aussi par critères tels que les applications « les plus utilisées » ou grâce à l’intelligence artificielle – les applications dont l’iPhone pense que vous aurez besoin en fonction de ce que vous avez fait auparavant.

Tout d’abord, la fonction App Library vous permet de choisir les pages des applications que vous souhaitez organiser automatiquement, en masquant ces pages de la navigation de la page d’accueil.

Cette organisation, qui se traduit par des dossiers 2 x 2 où les applications les plus utilisées sont de plus grande taille, est assez astucieuse. Selon Apple, il vous permet d’avoir un accès plus facile à toutes vos applications. Pour l’instant, on dit que l’on ne se souvient que des applications de la première ou peut-être de la deuxième page. Mais à partir de là, c’est un fouillis d’icônes que vous utilisez à peine. L’idée est que cela vous facilitera la vie, en vous faisant gagner quelques secondes en recherchant des applications que vous utilisez à peine.

Un champ de recherche vous permet également de trouver les applications par ordre alphabétique, comme une liste.

Que sont les App Clips dans iOS 14 ?

Les nouveaux App Clips sont un peu du génie d’Apple au sens propre comme au sens figuré.

Ils ne prennent pas plus de 10 Mo et sont téléchargés au moment où vous voulez les utiliser mais ne les installez pas bien qu’iOS puisse les mémoriser pendant un certain temps, en les gardant dans un cache.

Ce sont des applications extrêmement simples qui se téléchargent lorsque vous êtes n’importe où et que vous pointez votre iPhone vers un point NFC. Par exemple : vous arrivez dans un café, vous apportez votre iPhone au point NFC et une mini application apparaît sur votre écran pour commander ou payer via Internet.

Ce café peut, par exemple, garder une trace du nombre de cafés que vous avez commandés comme il le fait maintenant avec des cartes en papier et des timbres pour vous donner le dixième café gratuit. Et tout cela se passe presque instantanément, sans avoir à installer quoi que ce soit sur votre iPhone ou à aller sur l’App Store.

Apple fournit de nombreux exemples de ces Apps Clips qui sont généralement des sous-ensembles ayant une fonction très spécifique. Au supermarché, dans un magasin de glace ou sur un scooter électrique sans avoir à s’inscrire au service ou à installer son application.

Le nouveau Siri dans l’iOS 14

Apple a redessiné Siri pour iOS 14 sur plusieurs niveaux.

Sur le plan graphique, les réponses à votre voix n’occuperont pas tout l’écran, ce qui n’avait pas de sens auparavant. Il n’y aura que de petites notifications en haut de l’iPhone, là où toutes les notifications iOS apparaissent, ce qui rendra l’utilisation plus facile et plus conviviale.

Sur le plan des fonctionnalités, Siri semble beaucoup plus intelligent qu’avant et, selon Apple, il est plus utile. Par exemple, Siri propose désormais des traductions beaucoup plus rapides, que vous pouvez envoyer par message audio.

Il dispose d’un mode conversationnel pour que deux personnes parlant des langues différentes puissent communiquer, avec un écran partagé. Siri est capable de détecter la langue que chaque personne parle et peut automatiquement maintenir une conversation ordonnée en utilisant un seul bouton de microphone.

Les nouveaux groupes et conversations dans les messages d’iOS 14

L’application Apple Messages a été modifiée de plusieurs façons. Vous pouvez maintenant ancrer des conversations importantes en haut de l’écran. Les icônes de ces conversations seront mises à jour avec des animations afin que vous puissiez les suivre plus facilement.

Mais surtout, il y a des améliorations pour les discussions de groupe. Vous pouvez désormais mettre en place des discussions de groupe en répondant à des messages spécifiques, qui auront leur propre fil conducteur au sein du groupe sans interférer avec le déroulement de la conversation.

En d’autres termes, si un ami vous dit quelque chose et que vous souhaitez lui répondre directement, vous pouvez désormais le faire en ouvrant un fil de message secondaire. Cette chaîne, qui est marquée d’une sorte de nœud, n’est pas privée et d’autres personnes peuvent y participer. Mais elle est contenue en elle-même.

Ainsi, un groupe peut avoir plusieurs conversations au sein de la conversation générale sans être confondu avec les autres. Si vous avez déjà utilisé Slack, cela ressemble à des sous-conversations au sein d’un groupe, bien que l’interface Messages semble plus esthétique et intuitive que celle de Slack.

Les Memojis ont également été modifiés, avec 20 nouvelles coiffures, chapeaux et même masques pour ces temps de pandémie.

Les cartes d’iOS 14

Apple a considérablement amélioré Maps une fois de plus.

Ils comprennent désormais des guides, du contenu éditorial sur les lieux – comme un guide de voyage dans l’application.

Si vous avez une voiture électrique, Apple Maps vous montre des itinéraires avec des points de recharge afin que vous puissiez faire de longs trajets sans vous soucier de vous retrouver bloqué quelque part, quelque chose de vraiment utile.

Ils ont également ajouté une fonction pour les cyclistes qui semble très puissante. Il offre des informations sur l’altitude, la circulation, la sécurité et la vitesse, et il suggère différents itinéraires en fonction de ces paramètres afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.

Selon Apple, leur application Maps est la meilleure façon d’explorer le monde. La réalité est que, malgré ces améliorations – qui sont nombreuses – il n’est toujours pas disponible à ce niveau dans le monde entier.

Seuls les États-Unis, et bientôt le Royaume-Uni et l’Irlande, disposeront d’un grand nombre de ces caractéristiques. Quant aux pistes cyclables, seules quelques villes disposent déjà de cette fonctionnalité : New York, Los Angeles, San Francisco, Shanghai et d’autres villes chinoises.

iOS 14 : Picture-in-picture

Une autre nouveauté de l’iOS 14 est la possibilité de faire du picture-in-picture, ce qu’Android permet également. Cette fonction vous permet de visualiser la vidéo dans une petite fenêtre tout en utilisant d’autres applications. L’inverse est également vrai : si vous regardez une série sur votre iPhone, vous pouvez répondre à un message sans avoir à l’interrompre.

iOS 14 : CarPlay

Une autre fonctionnalité qu’Apple a ajoutée à l’iPhone est la possibilité d’utiliser la NFC pour ouvrir votre voiture. La première voiture à disposer de cette fonctionnalité sera la BMW série 5 de 2021. Pour l’ouvrir, il suffit de taper sur la porte avec votre iPhone et, pour le démarrer, de placer votre iPhone sur le plateau de chargement Qi fourni avec la BMW Série 5.

Vous pouvez également partager vos clés avec d’autres personnes qui possèdent un iPhone. Par exemple, si vous voulez laisser votre voiture a une autre personne, vous pouvez lui envoyer les clés cryptées par des messages et il peut ouvrir et conduire la voiture. De plus, vous pouvez également définir des profils de conduite, en ajustant des paramètres tels que la distance parcourue ou la vitesse maximale pour chaque conducteur.

La vie privée dans l’iOS 14

Apple a passé la totalité du discours d’ouverture à parler de la vie privée sur iOS 14, en faisant une référence évidente à Google. Les conversations et les traductions se font localement, de sorte que personne ne peut les voir, pas même Apple. Les cartes ne sont pas utilisées pour vous vendre des choses.

Dans cette version, Apple a ajouté de nouvelles fonctions de confidentialité : de nouvelles autorisations qu’un utilisateur devra approuver spécifiquement pour un certain temps, la possibilité de limiter les informations de localisation en fonction de l’application, et des indicateurs d’utilisation du microphone et de la caméra à tout moment.

Dans l’App Store, ils ajouteront également une sorte de carte d’information sur ce à quoi chaque application aura accès ou comment elle utilisera vos données. Selon Apple, c’est comme l’étiquette de valeur nutritive que vous voyez sur les produits d’épicerie, mais pour les applications. Ainsi, vous pouvez fournir les informations nécessaires avant de prendre la décision d’installer ou non.

Les nouveaux contrôles de la maison intelligente dans l’iOS 14

L’iOS 14 propose également de nouveaux contrôles pour les maisons intelligentes. En fait, il utilise l’intelligence artificielle pour anticiper vos besoins et vous montrer les contrôles qui pourraient vous intéresser à un moment donné, ainsi que des raccourcis pour accéder immédiatement à ces fonctions.

Par exemple, si iOS 14 sait que vous êtes rentré du travail et que vous n’avez pas verrouillé votre porte, il vous montrera que la porte est ouverte et vous donnera la possibilité de la fermer automatiquement.

L’autre caractéristique intéressante est la façon dont il utilise automatiquement toutes les lumières colorées LED que vous avez pu installer dans votre maison, en ajustant la température de la lumière en fonction du moment de la journée.

Le matin, par exemple, la température est conçue pour simuler la lumière du soleil et donc, en théorie, aider votre corps à s’activer naturellement.

À midi, la lumière sera plus froide, ce qui vous permettra de mieux vous concentrer. Et au coucher du soleil, iOS simulera une lumière plus chaude qui, selon Apple, vous aidera à vous détendre.