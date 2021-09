Découverte de la liste de jeux Nvidia contenant God of War pour PC

Un programmeur nommé Ighor July a réussi à extraire une liste de jeux des serveurs de GeForce Now, la plateforme de jeux en nuage de Nvidia. Parmi ces titres figurait une prétendue version PC de God of War, l’une des exclusivités les plus acclamées de PlayStation, qui a déclenché la frénésie des fans.

Nvidia affirme que la liste contient des « titres spéculatifs », mais le rêve est gratuit…

La liste complète contient plus de 18 000 jeux et applications, dont quelque 5 700 ne sont pas associés à un identifiant Steam, selon le créateur de SteamDB, Pavel Djundik. Mais ce n’est pas parce que God of War en fait partie que le jeu de Sony sera bientôt disponible sur Steam ou GeForce Now.

La base de données est réelle, mais Nvidia a déclaré à The Verge qu’elle est « utilisée uniquement pour le suivi et les tests internes » et inclut des « titres spéculatifs » :

NVIDIA a connaissance d’une liste de jeux publiés sans autorisation, avec des titres publiés et/ou spéculatifs, qui est utilisée uniquement pour le suivi et les tests internes. L’inclusion dans la liste ne constitue pas une confirmation ou une annonce d’un jeu.

NVIDIA a pris des mesures immédiates pour supprimer l’accès à cette liste. Aucune information personnelle ou compilation de jeux confidentiels n’a été exposée.

Il ne fait aucun doute que Nvidia dispose d’informations sur les jeux bien avant leur sortie, mais certains titres de la liste semblent relever de la pure spéculation, comme Kingdom Hearts IV ou BioShock 2022. Il y a aussi une mention de Titanfall 3 qui clarifie que le jeu s’appelle Apex Legends (la populaire bataille royale sortie en 2019). Et il existe des jeux de réalité augmentée exclusifs à l’Oculus Rift qu’il ne serait pas logique de lancer sur le GeForce Now.

Mais le rêve est gratuit, et la mention de God of War dans une liste de jeux PC est au moins crédible. Encore plus après l’annonce des versions PC d’Uncharted (également incluses dans la liste, malgré la proximité de l’annonce). De plus, God of War est l’un des rares titres à contenir « Steam » dans la description, ce qui laisse entendre que vous pourrez l’acheter sur Steam puis y jouer dans le nuage avec votre compte Nvidia GeForce Now.

Les autres titres notables de la liste sont : « Platinum (Indiana Jones) », « Demon’s Souls », « Final Fantasy XVI », « Final Fantasy VII (remake) » et « Returnal ».