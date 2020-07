Top 11 des meilleurs logiciels de diaporama en 2020

Quel est le meilleur créateur de diaporama gratuit ou payant ? Quel est le meilleur créateur de diaporama pour Windows 10 ? Quel est le meilleur créateur de diaporama pour Mac ?

Il existe dix créateurs de diaporamas de premier plan pour transformer vos photos en film.

De nos jours, les diaporamas et les contenus vidéo sont au cœur du marketing, les gens peuvent même gagner de l’argent grâce aux vidéos de YouTube. Mais savez-vous comment faire un diaporama avec des photos et de la musique ? Avec les créateurs de diaporamas, vous pouvez créer un diaporama de qualité qui peut engager, divertir et connecter avec votre public.

Quel est le meilleur programme pour réaliser des diaporamas de photos ? Quel est le meilleur créateur de diaporamas gratuits ?

Découvrons-le ! Voici les 11 principaux créateurs de diaporamas de l’année 2020.

Pour ceux d’entre vous qui cherchent un moyen facile de créer des diaporamas de photos (Slideshow), voici une liste des meilleures applications de création de diaporamas, fonctionnant sous Windows ou Mac.

Que vous souhaitiez le meilleur logiciel de Slideshow professionnel, ou simplement un logiciel de création de diaporamas gratuit en ligne, nous avons ce qu’il vous faut !

1. Movavi Slideshow Maker

Movavi Slideshow Maker est à notre avis le meilleur logiciel de diaporama, c’est un outil facile à utiliser qui vous permet de créer des Slideshow étonnants avec des transitions et des effets de texte et de titre animés.

Vous pouvez choisir parmi de nombreux modèles de diaporamas prédéfinis. En plus de tout cela, il offre également une bibliothèque de musique de fond gratuite, de filtres et d’effets de superposition, ainsi que d’autres effets spéciaux.

Vous pouvez exporter le diaporama final dans tous les formats vidéo courants, tels que .mov, .mp4, .avi, etc.

Regardez le tutoriel vidéo ci-dessous pour avoir un aperçu de cet outil étonnant :

2. Photopia Director : outils de diaporama vidéo professionnel

Photopia Director est un très bon outil pour créer des diaporamas vidéo à partir de vos photos, vidéos et illustrations.

Photopia Director offre un mélange parfait de contrôle créatif et de facilité d’utilisation. Créez un spectacle en quelques minutes avec des thèmes et des effets professionnels.

Parfait pour les mariages, les fiançailles, les photos de famille, les scènes de nature, les prises de vue en extérieur, la photographie de voyage et bien plus encore.

Photopia Director propose des outils et des effets très puissants pour personnaliser chaque aspect de votre diaporama.

3. MiniTool Movie Maker

MiniTool Movie Maker, un outil de montage vidéo nouvellement formé, est le meilleur créateur de diaporamas pour Windows 10, 8 ou 7.

Ce créateur de diaporama peut vous aider à créer rapidement et facilement des diaporamas de photos sans filigrane. MiniTool Movie Maker est parfait pour les débutants. Il est gratuit pour les PC Windows et comporte quelques fonctions de base. Même les monteurs novices peuvent facilement utiliser le meilleur créateur de diaporama pour créer leurs propres photos et vidéos musicales.

MiniTool Movie Maker vous donne des modèles de films. Chaque modèle a été pré-conçu, avec des titres et des effets prêts à l’emploi, ainsi qu’une série d’espaces réservés. Si vous ne connaissez rien au montage vidéo, c’est la meilleure façon de faire une vidéo. Choisissez un modèle, puis importez les clips dans ces emplacements et modifiez les titres. Ensuite, vous pouvez partager votre création vidéo avec vos amis.

Comment réaliser un diaporama avec des images et de la musique avec le meilleur créateur de diaporama pour Windows 10 ?

Il y a 3 étapes pour créer un diaporama de photos

Première étape. Lancez MiniTool Movie Maker, importez vos photos, musiques et vidéos à l’aide du bouton Importer un média, faites glisser ces fichiers vers le storyboard.

Troisième étape. Exportez ce diaporama et partagez-le avec vos adeptes.

Le meilleur créateur de diaporama vous donne l’extraordinaire possibilité de créer un diaporama époustouflant en 3 étapes faciles. Vous pouvez même utiliser cet outil pour créer un diaporama pour Facebook.

Avantages

Il s’agit d’un logiciel de montage vidéo simple et facile à utiliser.

Il vous offre beaucoup de transitions.

Vous pouvez facilement ajuster la luminosité, le contraste et la saturation de vos photos et vidéos.

Il vous fournit des modèles de films afin que vous puissiez facilement créer un grand film.

Permet de diviser et de recadrer la vidéo sans endommager les séquences brutes.

Il vous permet également d’exporter votre film dans différents formats, par exemple MP4, MOV, WMV, etc.

Il vous aidera à créer votre propre histoire sans filigrane.

Inconvénients

Pour l’instant, il ne permet pas l’enregistrement d’écran.

Il s’agit d’une version bêta. Vous devez vous inscrire pour télécharger cet outil

Vous voulez essayer ce meilleur créateur de diaporama pour Windows 10 ? Abonnez-vous et nous vous permettrons d’obtenir rapidement le paquet d’installation.

Notre verdict

MiniTool Movie Maker est un logiciel d’édition vidéo gratuit et facile pour les nouveaux utilisateurs. Cet outil gratuit permet à presque tout le monde de réaliser une superbe vidéo sans filigrane. De plus, cet éditeur vidéo gratuit et sans filigrane peut faire d’autres choses, comme changer de format vidéo, modifier facilement la résolution vidéo, etc.

4. Photostage Slideshow Software

Photostage est une application simple et l’une des applications les plus faciles à utiliser.

Photostage permet aux utilisateurs de créer des diaporamas professionnels et personnalisés grâce à sa variété d’outils et d’options d’édition. Les diaporamas peuvent inclure des images, de la musique, des transitions et de nombreux autres outils et actions.

Les points forts du logiciel de diaporama Photostage comprennent une offre étendue de fonctions d’édition de photos. Les options de sortie dépassent de loin celles de ses concurrents car toutes les options d’image, de vidéo et d’audio sont prises en charge.

De plus, les diaporamas peuvent être facilement partagés en gravant un DVD ou en le téléchargeant sur YouTube.

5. Icecream Slideshow Maker

Aussi délectable que son nom l’indique, le logiciel Ice-cream Slideshow Maker est entièrement gratuit.

Ajoutez des images individuellement ou via un dossier et appliquez divers paramètres à votre guise. Ce logiciel étonnant est un créateur de diaporama musical et dispose de nombreux outils de personnalisation conviviaux.

Il suffit de cliquer sur la souris pour ajouter votre musique préférée, mettre à l’échelle les images ou faire des transitions.

La fonction de prévisualisation est une fonction supplémentaire que vous pouvez utiliser avant de cliquer sur Créer et de terminer le diaporama.

Les 6 meilleurs réalisateurs de diaporamas en ligne avec de la musique

1. Animoto

Animato, ce fabricant de diaporamas en ligne offre une période d’essai gratuite de 14 jours. Pendant cette période d’essai, les utilisateurs auront accès à un compte Pro. Au début de la période d’essai, il faudra soit enregistrer un nouveau compte d’essai, soit passer au compte Proc. Si Animoto est nécessaire pour une utilisation personnelle, les frais sont de 8 $ par mois, facturés annuellement. Si un compte professionnel avec plus de professionnalisme et des options avancées est nécessaire, il coûtera 22 ou 34 dollars par mois, selon le choix du consommateur.

Guide pour la réalisation d’un diaporama dans Animoto :

Créez un compte d’essai gratuit de 14 jours sur le site web d’Animoto.

Sélectionnez un style parmi la variété de thèmes conçus par des professionnels, puis cliquez sur Créer une vidéo

Téléchargez les séquences sélectionnées

Apporter des améliorations au diaporama ( arranger les photos, créer des transitions, changer la musique, ajouter un logo)

Cliquez sur « Produire » une fois le diaporama terminé et partagez ou téléchargez la vidéo.

2. Slidely

Slidely est très populaire en tant que l’un des meilleurs producteurs de spectacles parallèles de 2018 car il est gratuit. Son style et son interface simple à utiliser rendent la création de diaporamas facile pour tous.

Comment réaliser un diaporama en Slidely :

Ajoutez des images à partir de vos comptes de médias sociaux ou téléchargez-les sur Slidely

Choisissez de la musique dans la bibliothèque musicale disponible sur Slidely ou téléchargez votre propre musique

Personnalisez votre diaporama en ajoutant un titre, une description et des balises

Régler le diaporama sur public ou privé

Cliquez sur « Sauvegarder ».

Invitez vos amis et votre famille à la communauté Slidely afin de pouvoir partager vos diaporamas avec eux

3. Kizoa

Kizoa est un fabricant de diaporamas en ligne dont l’utilisation est gratuite, et en outre, il est un créateur de collages et un éditeur de photos. Avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité de stocker et de modifier des photos, des animations, du texte et des effets, les utilisateurs n’ont pas le choix.

Réalisation d’un diaporama à l’aide de Kizoa :

Sélectionnez un modèle ou créez un diaporama à partir de zéro

Télécharger des photos à Kizoa

Modifiez les photos et la mise en page du diaporama en ajoutant du texte, des animations ou de la couleur. Vous pouvez également permettre à Kizoa de choisir au hasard les transitions entre les images du diaporama

Enregistrer le diaporama sur le compte Kizoa

Partager la vidéo par e-mail, Facebook ou Twitter

4. Picovico

Picovico est un créateur de diaporama gratuit qui permet aux utilisateurs de partager des diaporamas directement sur Facebook et Youtube.

Créez un compte gratuit sur Picovico en autorisant simplement le site à utiliser vos informations Facebook

Cliquez sur « Créer une vidéo » dans le coin supérieur droit, Nommez la vidéo

Choisissez un style parmi les beaux styles disponibles puis cliquez sur le bouton suivant pour continuer

Ajouter des photos à partir de vos albums Facebook ou en téléchargeant des photos de la photothèque de votre ordinateur

Ajoutez du texte puis cliquez sur suivant lorsque vous avez terminé

Ajoutez de la musique de la bibliothèque musicale ou en téléchargeant votre propre musique puis cliquez sur suivant

Personnalisez le diaporama en choisissant les paramètres de qualité vidéo et de confidentialité, puis cliquez sur « Réaliser la vidéo ».

Téléchargez la vidéo et partagez-la par courriel ou sur des sites sociaux si vous le souhaitez

5. Roxio Photoshow

Roxio Photoshow, Amusant, interactif et simple d’utilisation, ce créateur de diaporamas a une longueur d’avance sur les autres. Il permet aux utilisateurs de créer un diaporama avec leurs propres photos et clips vidéo en un seul diaporama. Il y a des autocollants, des bordures, des styles et bien d’autres fonctionnalités disponibles. Idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de paramètres de diaporama plus avancés grâce à la personnalisation.

Utilisation de Roxio Photoshow :

Créer un compte et un plan d’abonnement

Ajoutez les photos et les vidéos que vous souhaitez inclure dans le diaporama

Personnaliser les paramètres (ajouter une animation, des bordures, de la musique)

Définissez le cadre de votre diaporama (public/privé)

Partagez sur votre page de galerie Photoshop et permettez à d’autres personnes de parcourir et de télécharger les photos de vos spectacles

6. 123-Slideshow

123-Slideshow est un site web simple, mais hautement capable de créer des diaporamas étonnants. Ce créateur de diaporama flash gratuit permet aux utilisateurs de créer des diaporamas flash en quelques secondes.

Comment utiliser le 123-slideshow :

Allez sur le site web et téléchargez les images choisies dans votre bibliothèque informatique

Ajouter du texte ou des hyperliens au diaporama

Changez les couleurs en fonction de votre thème

Télécharger le diaporama

Intégrez le sur votre site

Maintenant, c’est à votre tour

Choisissez le meilleur créateur de diaporama et transformez vos photos en film. Si vous êtes nouveau dans le domaine du montage vidéo, nous vous recommandons de choisir un programme simple et gratuit de création de diaporamas comme Movavi Slideshow Maker.

Et si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les poser ! Si vous connaissez un autre bon logiciel de diaporama, n’hésitez pas à nous le faire savoir !