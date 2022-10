Top 10 des idées uniques de cadeaux d’entreprise pour 2023

À l’approche de la période des fêtes, de nombreuses entreprises réfléchissent aux cadeaux à offrir à leurs employés et à leurs clients.

Si vous êtes à la recherche de quelque chose d’unique et de mémorable, consultez cette liste des 10 meilleures idées de cadeaux d’entreprise pour 2023. Des articles personnalisés aux expériences et tout ce qui se trouve entre les deux, il y a sûrement quelque chose sur cette liste qui répondra à vos besoins.

1. M&M personnalisés

Les M&M personnalisés sont un excellent moyen de montrer à vos clients et employés à quel point vous les appréciez. Non seulement vous pouvez personnaliser l’emballage avec le logo ou le message de votre entreprise, mais vous pouvez également choisir parmi une variété de couleurs et de saveurs pour créer un cadeau vraiment unique.

M&M personnalisés

Les M&M existent depuis 1941, et depuis lors, ils sont devenus l’un des bonbons les plus populaires au monde. Grâce à leur goût délicieux et à leur emballage emblématique, les M&M sont le régal parfait pour toute occasion. Et maintenant, avec des M&M personnalisés, vous pouvez rendre ce bonbon classique encore plus personnel.

Que vous soyez à la recherche d’un moyen amusant de promouvoir votre marque ou que vous souhaitiez simplement montrer votre appréciation à vos clients et employés, les M&M personnalisés sont une excellente option. Alors qu’attendez-vous ?

Jardinières et kits de jardin d’herbes sur mesure

Les jardinières personnalisées et les kits de jardin d’herbes sont le moyen idéal de montrer à vos clients et à vos employés que vous vous souciez de leur bien-être. Non seulement ils sont un cadeau réfléchi et unique, mais ils favorisent également un mode de vie sain.

Jardinières personnalisées et kits de jardin d’herbes aromatiques

Il a été démontré que les herbes ont de nombreux avantages pour la santé, y compris la réduction du stress, l’amélioration de la digestion et le renforcement de l’immunité.

Il existe de nombreuses entreprises qui proposent des jardinières personnalisées et des kits de jardin d’herbes aromatiques. Cependant, ils ne sont pas tous créés égaux. Lorsque vous choisissez une entreprise avec laquelle travailler, assurez-vous d’en choisir une qui offre des produits de haute qualité et un excellent service à la clientèle.

Clé USB personnalisée avec logo de l’entreprise

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, une clé USB personnalisée avec le logo de votre entreprise est le moyen idéal de montrer à vos clients et à vos employés que vous êtes à la pointe. Non seulement c’est un cadeau pratique qui peut être utilisé pour stocker des données importantes, mais c’est aussi un moyen élégant de montrer votre marque.

Clé USB personnalisée avec logo de l’entreprise

Les clés USB sont disponibles dans une variété de styles et de couleurs, afin que vous puissiez trouver celle qui corresponde au look de votre entreprise. Ils peuvent être imprimés avec votre logo ou slogan, ou même gravés avec un message spécial. Mieux encore, ils sont relativement peu coûteux, de sorte que vous pouvez les donner à tout le monde sur votre liste sans vous ruiner.

Donc, si vous êtes à la recherche d’un cadeau d’entreprise unique qui fera vraiment bonne impression, ne cherchez pas plus loin qu’une clé USB personnalisée. Vos destinataires les adoreront et ils apprécieront votre attention.

Livre de table basse chic

Les livres de table basse sont une idée de cadeau d’entreprise chic et unique. Ils sont un excellent moyen de montrer à vos clients et à vos employés que vous pensez à eux, et ils apprécieront leur attention. Les livres de table basse sont un excellent point de départ pour la conversation, et ils sont sûrs d’être un succès lors de votre prochaine réunion ou événement.

Balles de golf personnalisées

Les balles de golf personnalisées sont une idée de cadeau d’entreprise unique. Ils sont un excellent moyen de promouvoir votre entreprise ou votre marque et de faire une impression durable sur les clients et les clients. Les balles de golf peuvent être personnalisées avec le logo, le nom ou le message de votre entreprise, et elles constituent un excellent ajout à tout événement d’entreprise ou sortie de golf.

Sacs fourre-tout monogrammés

En ce qui concerne les cadeaux d’entreprise, les sacs fourre-tout monogrammés sont une option unique et élégante. Voici quelques raisons pour lesquelles :

Ils sont polyvalents – les sacs fourre-tout peuvent être utilisés pour transporter des ordinateurs portables, des documents de travail, des vêtements de sport, et plus encore. Ils sont professionnels – Un monogramme ajoute une touche de sophistication à n’importe quel sac. Ils sont abordables – les sacs fourre-tout sont une option économique pour les cadeaux d’entreprise. Ils sont personnalisés – Un fourre-tout monogrammé est un moyen réfléchi de montrer à vos employés ou clients que vous appréciez leur entreprise. Ils font bonne impression – les fourre-tout monogrammés sont un cadeau d’entreprise impressionnant dont on se souviendra longtemps après la fin de l’événement ou de la réunion.

Porte-clés avec logo

Les porte-clés avec logo sont un excellent moyen de promouvoir votre entreprise. Ils sont abordables et peuvent être offerts aux employés et aux clients. Ils font également d’excellents cadeaux pour les amis et les membres de la famille. Les porte-clés avec logo sont disponibles dans une grande variété de styles, vous pouvez donc en trouver un qui correspond à l’image de votre entreprise.

Il y a de nombreux avantages à offrir des porte-clés logo comme cadeaux. Ils sont un cadeau pratique qui peut être utilisé quotidiennement. Les porte-clés avec logo ont également une valeur perçue élevée, de sorte qu’ils rendent votre entreprise généreuse et réfléchie. Et enfin, les gens adorent les avoir ! Un sondage réalisé par la Promotional Products Association International a révélé que 68 % des personnes qui ont reçu un article promotionnel au cours des 12 derniers mois l’ont conservé parce qu’il était utile.

Stylos personnalisés

Les stylos sont l’un des articles promotionnels les plus populaires distribués par les entreprises. Ils sont utiles, relativement peu coûteux et peuvent être personnalisés avec le logo ou le message d’une entreprise. Dans une enquête menée auprès de 1 000 professionnels du marketing, 75 % ont déclaré avoir donné des stylos comme cadeaux promotionnels au cours de la dernière année.

Si vous êtes à la recherche d’un cadeau d’entreprise unique à offrir, pensez aux stylos personnalisés. Vous pouvez trouver des stylos dans toutes sortes de matériaux, du plastique au métal en passant par le bois. Et les options de personnalisation sont infinies, de la gravure au laser à l’impression en couleur.

Patchs brodés

Il y a beaucoup de choses différentes que vous pouvez faire pour rendre votre cadeau d’entreprise unique. Une option consiste à donner des patchs brodés. Il s’agit d’un cadeau unique car il peut être personnalisé avec le logo ou le message de votre entreprise. De plus, c’est un cadeau pratique qui peut être utilisé sur des vestes, des sacs ou des chapeaux. Les patchs brodés sont également relativement peu coûteux, de sorte que vous pouvez en obtenir beaucoup sans vous ruiner.

Bougies personnalisées

Les bougies personnalisées sont une idée de cadeau d’entreprise unique et réfléchie qui ne manquera pas d’être appréciée tant par les employés que par les clients. Les bougies sont un cadeau classique qui peut être utilisé dans de nombreux environnements différents, du bureau à la maison. Ils offrent une ambiance chaleureuse et accueillante, et peuvent être personnalisés pour s’adapter à n’importe quel budget ou besoin.

Il existe de nombreuses façons de personnaliser les bougies, du type de cire utilisé au parfum. Pour un cadeau d’entreprise, envisagez d’utiliser un logo ou un message d’entreprise sur l’étiquette de la bougie. Cela permettra au destinataire de se sentir spécial et apprécié, et lui rappellera votre entreprise chaque fois qu’il utilisera la bougie.

Si vous êtes à la recherche d’une idée de cadeau d’entreprise unique et mémorable, les bougies personnalisées sont une excellente option qui ne manquera pas d’être appréciée par tous.

En conclusion, si vous êtes à la recherche d’un cadeau unique et mémorable pour vos employés ou clients en cette période des fêtes, consultez cette liste des meilleurs cadeaux. Vous êtes sûr de trouver quelque chose qui conviendra à vos besoins et à votre budget.