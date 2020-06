Nearby Sharing : bientôt sur Windows, Mac, Linux et Chrome OS ?

L' »Android AirDrop », connu sous le nom de « Nearby Sharing », atteindra non seulement les appareils équipés du système d’exploitation de Google, mais sera également compatible avec Windows, Mac et Linux.

La fonction attendue de partage à proximité, qui nous permettra de transférer rapidement des fichiers entre les appareils Android, semble non seulement très proche du déploiement, mais elle serait également compatible avec d’autres systèmes tels que Windows, Mac, Linux et Chrome OS.

Il y a quelques mois encore, les utilisateurs d’Android se demandaient pourquoi nous ne disposions pas d’un système standard pour partager rapidement et facilement des fichiers et des liens entre nos appareils mobiles, un peu comme l’AirDrop d’iOS. Plus besoin de se promener en se connectant à Bluetooth, ni de télécharger des fichiers sur Google Drive.

Mais ensuite, en janvier dernier, Google a présenté au monde entier sa nouvelle fonction de partage de proximité ; et a toujours limité sa future version (que l’on pense être incorporée dans la version finale d’Android 11) à l’environnement des appareils Android.

Cependant, tout indique que Google veut rattraper le temps perdu et faire du partage de proximité quelque chose de beaucoup plus ambitieux qu’un simple système de partage d’informations entre mobiles et tablettes.

Google recherche depuis longtemps sa propre technologie pour partager des fichiers entre les téléphones Android, initialement appelée Fast Share et qui, il y a quelques mois, a été renommée en Nearby Sharing.

Nearby Sharing, une fonction qui ne fonctionne pas (encore), mais qui indique beaucoup de choses

Et c’est celle que la dernière version de Chrome OS Canary (la version en développement du système d’exploitation de Google pour les Chromebooks) indique que cette technologie pourrait également atteindre les appareils de bureau.

Si nous accédons aux paramètres de la fonction de test de Chrome OS (dans chrome://flags), le système ne proposera pas d’activer l’utilisation du partage de proximité pour « partager du contenu entre Mac, Windows, Linux et les appareils Chrome OS ».

Ce serait un bond en avant qui ferait de ce système un concurrent beaucoup plus interopérable que l’AirDrop, qui n’est actuellement disponible que pour les appareils Apple (Mac et iOS).

Malheureusement, les utilisateurs qui ont essayé d’activer cette fonction disent qu’ils ne détectent aucun changement, ce qui indique qu’elle en est à un stade très précoce de mise en œuvre.

D’autres ont examiné le code source de Chrome, et ont trouvé une référence explicite au partage de proximité qui indique clairement que cette (future) fonctionnalité est une implémentation de celle déjà introduite en janvier pour le mobile.

Il est à espérer que lorsque le partage de proximité sera enfin disponible pour les appareils de bureau, ce sera uniquement grâce à l’installation du navigateur Google Chrome sur ces appareils, et non en tant que logiciel autonome.

Tant qu’elle ne sera pas arrivée, il est difficile de dire exactement ce que la version de Chrome du partage en proximité pourra partager et comment elle fonctionnera pour recevoir quelque chose de partagé. D’après ce que nous avons vu sur Android, par exemple, vous pouvez voir une notification proposant de recevoir quelque chose de partagé.