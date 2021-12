Un questionnaire a été mis au point pour déterminer si votre chat est un psychopathe

À quoi pense votre chat ? Le modèle triarchique de la psychopathie a été mis au point par des scientifiques, qui ont élaboré un questionnaire pour vous aider à déterminer où se situe votre chat sur cette échelle.

Mignon chat aux yeux jaunes

Grâce à un questionnaire, des scientifiques ont pu déterminer si votre chat est un psychopathe ou non.

Le modèle examine l’audace, la méchanceté et la désinhibition d’une personne pour déterminer son degré de psychopathie dans son ensemble. Le test est généralement utilisé pour les personnes, mais ici, il est appliqué aux chats.

Après avoir rempli le questionnaire – qui est disponible en ligne – vous recevrez un score CAT-Tri+ indiquant le niveau de psychopathie de votre animal. L’équipe espère qu’en connaissant ce score, il sera possible de renforcer les relations homme-chat.

« Nos chats et les différences dans leurs personnalités nous ont inspirés pour commencer cette recherche », a déclaré à Motherboard la psychologue Rebecca Evans, de l’Université de Liverpool au Royaume-Uni.

« Personnellement, je suis également intéressée par la façon dont la perception des propriétaires de la psychopathie de leur chat peut affecter la relation chat-propriétaire. Mon chat Gumball obtient un score relativement élevé sur l’échelle de désinhibition – ce qui signifie qu’il peut être assez bruyant, à la recherche de proximité et excitable. »

Le quiz permet d’obtenir des informations sur la nature exploratrice de votre chat, sa réaction face au danger, sa façon d’interagir avec les autres chats, s’il a besoin d’une stimulation constante et s’il respecte les règles de la maison.

Les comportements connexes – notamment les changements d’humeur soudains, l’agressivité envers les nouvelles personnes et les réactions aux caresses – sont également étudiés. Dans chaque cas, vous pouvez noter votre félin sur une échelle allant de « ne décrit pas mon chat » à « décrit extrêmement bien mon chat ».

D’autres critères, tels que la méchanceté envers les humains et les animaux, sont inclus dans l’examen pour aider à comprendre la relation entre le chat et son propriétaire.

Un chat écossais mécontent, à rayures beiges et aux yeux bleus, est couché, la mine renfrognée.

Vous pouvez calculer le score de psychopathie CAT-Tri+ de votre chat sur la base d’un total de 46 réponses. La psychopathie est souvent définie chez l’homme par un manque d’empathie et une propension à la manipulation, alors que les psychopathes peuvent sembler normaux et charmants en apparence.

« Il est probable que tous les chats présentent un élément de psychopathie, car cela aurait été utile à leurs ancêtres pour acquérir des ressources, par exemple de la nourriture, un territoire et des possibilités d’accouplement », a déclaré M. Evans dans un communiqué.

L’objectif ultime de l’étude est d’améliorer notre connaissance de nos animaux de compagnie. Ceux qui obtiennent un score élevé sur l’échelle de l’audace, par exemple, pourraient bénéficier de passer plus de temps avec des poteaux à gratter ou des haies d’escalade.

Les chats indésirables sont souvent abandonnés ou envoyés dans des refuges (où ils peuvent être euthanasiés), et l’équipe de recherche espère qu’une étude psychologique comme celle-ci pourra aider à identifier les habitudes indésirables des chats, permettant ainsi aux propriétaires d’apporter les modifications appropriées à leur habitat ou à leur éducation.

Le questionnaire final a été élaboré en analysant les relations entre 2 042 propriétaires de chats et leurs chats. Les chercheurs ont également pu dégager certaines tendances à partir des volontaires qui avaient déjà répondu aux questions.

« La désinhibition et la méchanceté envers les animaux de compagnie permettent de prédire une relation de meilleure qualité entre le chat et son propriétaire, tandis que la méchanceté et l’audace permettent de prédire une relation de moindre qualité », écrivent les chercheurs dans leur article.

Cette recherche a été publiée dans le Journal of Research in Personality.