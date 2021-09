C’est le vrai ? Ride 4 montre ses impressionnants graphismes sur PS5

Ride 4 est peut-être moins connu que Forza Horizon 5, Forza Motorsport 8, Gran Turismo 7, Dirt 5 ou Formula 1, mais il ne fait certainement pas le poids face aux meilleurs jeux de conduite en matière de graphismes.

Le photoréalisme se rapproche de plus en plus.

Sorti l’année dernière sur PS4, Xbox One et PC, Ride 4 a reçu une mise à jour avec des améliorations graphiques et de performance au début de 2021, quelque chose qui est peut-être passé inaperçu à l’époque, mais après que cette vidéo soit devenue virale, il est devenu impossible de nier ses graphismes époustouflants et photoréalistes.

Le gameplay en question a été capturé en qualité 4K, 60 FPS et HDR activé sur une PlayStation 5, ce qui, combiné à la perspective à la première personne que nous pouvons voir dans la vidéo, nous fait nous demander s’il s’agit d’une séquence d’action ou d’un jeu vidéo.

Un autre détail frappant est que le joueur a décidé de désactiver toute l’interface et le HUD, transformant le jeu en une expérience beaucoup plus propre qui donne l’impression d’une scène réelle.

Ride 4 est disponible dès maintenant sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.