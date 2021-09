Le scientifique qui vise à créer des robots si intelligents qu’ils pourront remporter un prix Nobel en 2050

« L’idée est d’explorer des découvertes importantes plutôt que de redécouvrir ce que nous savons déjà ou d’essayer d’imiter des processus de pensée humaine spéculés », a déclaré le chef de projet.

Actuellement, il existe une pléthore de technologies robotiques qui ont fait de ces systèmes un véritable soutien pour les humains en pleine recherche scientifique. Ainsi, à l’aide de ce que l’on appelle l’intelligence artificielle (IA), les chercheurs ont pu faire des robots de véritables collaborateurs dans la poursuite de connaissances et de projets pour le bien de l’homme.

Cependant, ce que certains considèrent comme une touche du sommet, pour d’autres, c’est simplement un tremplin vers le sommet. C’est ce qu’a compris le Dr Hiroaki Kitano, PDG des Sony Computer Science Laboratories, qui a récemment annoncé qu’il prévoyait de créer une « forme hybride de science qui fera passer la biologie des systèmes et d’autres sciences à l’étape suivante » ; une IA permettant de créer des robots scientifiques qui contribueront à la recherche non seulement en tant que collaborateurs, mais aussi en tant que leaders.

En fait, l’initiative de Kitano est si ambitieuse que l’idée n’est pas seulement de créer des robots intelligents qui mènent leurs propres recherches, mais de les rendre si bonnes et précieuses qu’elles méritent un prix Nobel pour l’IA responsable.

Le projet, connu sous le nom de « Nobel Turing Challenge », a été expliqué par Kitano dans la revue Nature, sous le nom de « Nobel Turing Challenge : creating the engine for scientific discovery ».

« La caractéristique distinctive de ce défi est de placer le système dans un domaine ouvert pour explorer des découvertes significatives plutôt que de redécouvrir ce que nous savons déjà ou d’essayer d’imiter des processus de pensée humaine spéculés (…) La vision est de recadrer la découverte scientifique elle-même et de créer une forme alternative de découverte scientifique », expliquait Kitano en juin dernier.

L’informaticien de Sony a déclaré que l’importance du défi Nobel de Turing « réside dans le développement de machines capables de faire des découvertes de manière continue et autonome ».

« Le scientifique en IA va générer et vérifier autant d’hypothèses que possible, en espérant que certaines d’entre elles pourront conduire à des découvertes majeures par elles-mêmes ou servir de base à des découvertes majeures. La capacité de générer des hypothèses de manière exhaustive et de les vérifier efficacement est le cœur du système. »