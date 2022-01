Le satellite TESS de la NASA franchit une étape importante dans l’observation des exoplanètes

Le satellite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA a détecté plus de 5 000 candidats exoplanètes, élargissant ainsi la collection.

Les objets d’intérêt TESS ont franchi la barre des 5 000 objets détectés par le satellite d’étude des exoplanètes en transit (TESS) de la NASA (TOIs).

La mission de TESS a débuté en 2018, et son ajout le plus récent au catalogue TOI provient principalement de la recherche d’étoiles faibles de Michelle Kunimoto au MIT. Les objets d’intérêt sont des candidats aux exoplanètes, ou des planètes découvertes au-delà de notre système solaire. Les astronomes détermineront si ces candidats sont de véritables exoplanètes lorsque TESS les découvrira. Jusqu’à présent, 175 entrées du catalogue TESS TOI ont été vérifiées.

« TESS a découvert un peu plus de 2400 TOIs à la même époque l’année dernière. Aujourd’hui, TESS a plus que doublé ce chiffre, ce qui est un grand mérite pour la mission et toutes les équipes qui passent au crible les données à la recherche de nouveaux mondes. J’ai hâte d’en voir des centaines d’autres dans les années à venir ». a déclaré M. Kunimoto.