SpaceX ouvre l’ère des astronautes amateurs, des plateaux de cinéma cosmique

Le premier lancement d’un astronaute de SpaceX est le plus grand et le plus visible des premiers plans de la NASA pour la commercialisation de l’arrière-cour de la Terre.

Des astronautes amateurs, des stations spatiales privées, des usines volantes, des plateaux de tournage hors de ce monde, voilà le futur que l’agence spatiale s’efforce de façonner en sortant de l’orbite terrestre basse et en visant la lune et Mars.

Il n’atteint pas tout à fait les sommets fantasmés de George Jetson et Iron Man, mais promet tout de même beaucoup de sensations fortes.

« J’attends toujours mon jetpack personnel. Mais l’avenir est incroyablement excitant », a déclaré l’astronaute de la NASA Kjell Lindgren la veille du décollage historique de SpaceX.

L’astronaute de la NASA Nicole Mann, qui testera la capsule spatiale de Boeing l’année prochaine, imagine des scientifiques, des médecins, des poètes et des journalistes faisant la queue pour un tour en fusée.

« Je vois cela comme une réelle possibilité », a-t-elle déclaré. « Vous allez voir l’ouverture de l’orbite terrestre basse. »

La route pour y arriver n’a jamais été aussi fréquentée, la compagnie SpaceX d’Elon Musk étant en tête du peloton.

Il y a une semaine, SpaceX est devenue la première entreprise privée à envoyer des gens en orbite, ce que seuls trois pays ont accompli en près de 60 ans. Le vol vers la Station spatiale internationale a permis de ramener les lancements d’astronautes aux États-Unis après neuf longues années.

« C’est, espérons-le, la première étape d’un voyage vers une civilisation sur Mars », a déclaré avec émotion M. Musk aux journalistes après le décollage.

Plus près dans le temps et dans l’espace, SpaceX participe à un plan visant à lancer Tom Cruise vers la station spatiale pour y tourner un film dans un an environ. L’administrateur de la NASA Jim Bridenstine a adhéré à cette idée. Il souhaite que la NASA ne soit qu’un client parmi d’autres dans cette nouvelle ère de voyages spatiaux, où les entreprises privées possèdent et pilotent leurs propres vaisseaux spatiaux et vendent des sièges vides.

« C’est une sorte de changement de garde dans la façon dont nous allons faire des vols spatiaux habités à l’avenir », a déclaré Mike Suffredini, un ancien responsable du programme de la station de la NASA qui dirige maintenant la société Axiom Space de Houston.

Axiom s’est associée à SpaceX pour lancer trois clients vers la station spatiale à l’automne 2021. Un astronaute expérimenté les accompagnera, en tant que commandant et guide de voyage. Deux vols privés par an sont prévus, utilisant des capsules entièrement automatisées appartenant à SpaceX ou Boeing, les deux fournisseurs commerciaux d’équipages de la NASA.

Le prix du billet – qui comprend 15 semaines d’entraînement et plus d’une semaine à la station spatiale – s’élève à environ 55 millions de dollars. Outre les trois personnes qui se sont inscrites, d’autres ont exprimé un intérêt sérieux, a déclaré M. Suffredini.

Depuis le lancement réussi du week-end dernier, « tout le monde commence à se demander quelle est sa place dans la file d’attente », a déclaré jeudi M. Suffredini à l’Associated Press. « C’est une position vraiment, vraiment cool d’être en place maintenant ».

Space Adventures Inc. de Vienne, en Virginie, a également fait équipe avec SpaceX. Prévue pour la fin de l’année prochaine, cette mission de cinq jours environ devrait sauter la station spatiale et se mettre en orbite deux à trois fois plus haute pour obtenir une vue plus large de la Terre. Le coût : environ 35 millions de dollars. Il s’agit également de faire de la publicité pour les voyages vers la station spatiale via les capsules Starliner de Boeing et Soyouz de Russie.

Les vols touristiques de Jeff Bezos (Blue Origin) et de Richard Branson (Virgin Galactic) sont de plus en plus lents. Ces vols de haut en bas et de bas en bas, qui ne durent que quelques minutes et non des jours, sont beaucoup moins coûteux. Des centaines de personnes ont déjà réservé auprès de Virgin Galactic.

Branson est le seul des trois milliardaires qui prévoit de se lancer avant de mettre les clients à bord à 250 000 dollars l’unité. Sa fusée ailée est conçue pour être larguée d’un avion personnalisé survolant le Nouveau-Mexique.

Les clients de Blue Origin se lanceront à bord de fusées depuis l’ouest du Texas ; les capsules sont dotées de fenêtres allant du mur au plafond, les plus grandes jamais construites pour un vaisseau spatial.

Il n’y a pas que les voyages en fusée qui font saliver les entreprises.

À partir de 2024, Axiom prévoit de construire sa propre annexe à l’avant-poste de 260 miles de haut (420 kilomètres de haut) pour accueillir ses astronautes privés. Le segment sera plus tard détaché et transformé en sa propre demeure de vol libre.

Space Adventures commercialise des vols vers la lune, non pas pour s’y poser, mais pour la faire vibrer dans des engins spatiaux russes.

La lune – qui a servi de terrain d’essai pour la destination ultime, la mer – est le lieu où elle se trouve actuellement. La NASA s’efforce de ramener les astronautes sur la surface lunaire d’ici 2024 et d’y établir une base permanente.

La société de Musk a récemment remporté des contrats pour transporter des marchandises sur la lune et développer un atterrisseur lunaire pour les astronautes.

Mais le plus grand attrait pour Musk est Mars. C’est la raison pour laquelle il a fondé SpaceX il y a 18 ans et qu’il continue à repousser les limites de l’espace.

« Je ne saurais trop insister sur ce point. C’est la chose que nous devons faire. Nous devons rendre la vie durablement multiplanétaire. Ce n’est pas une planète à l’exclusion d’une autre, mais pour prolonger la vie au-delà de la Terre », a déclaré Musk après le lancement du week-end dernier.

« J’appelle le public à soutenir cet objectif », a-t-il ajouté, en faisant signe aux caméras de télévision de la NASA.

Pour réaliser cette vision, SpaceX utilise ses propres fonds pour développer un énorme vaisseau spatial en acier en forme de balle appelé Starship au fond du Texas. Des prototypes ont à plusieurs reprises éclaté et explosé sur le banc d’essai, tout récemment à la veille du vol des astronautes de la société depuis le Centre spatial Kennedy en Floride.

Selon Bridenstine de la NASA, l’espace représente actuellement un marché de 400 milliards de dollars, y compris les satellites. L’ouverture des vols spatiaux aux clients payants, a-t-il dit, pourrait étendre le marché à 1 000 milliards de dollars.

L’objectif est de réduire les coûts de lancement et d’accélérer l’innovation, en attirant plus de personnes et plus d’entreprises. D’après les chiffres de la NASA, 576 personnes ont volé dans l’espace, et seuls les plus riches paient leur propre facture.

Le premier touriste de l’espace au monde, l’homme d’affaires californien Dennis Tito, aurait versé 20 millions de dollars aux Russes pour qu’ils se rendent à la station spatiale en 2001 – contre le souhait de la NASA. Le fondateur canadien du Cirque du Soleil, Guy Laliberte, a déboursé 35 millions de dollars pour un billet russe en 2009. Space Adventures a arrangé les deux accords.

« C’est vraiment le club des garçons milliardaires », a déclaré l’ancien astronaute de la navette spatiale Leland Melvin lors de la diffusion du lancement samedi dernier. Une fois que les prix auront baissé, il envisagera de retourner dans l’espace, mais pas sans ses chiens.

Une fois les bases lunaires établies, la prochaine étape sera Mars dans les années 2030, selon Bridenstine.

« C’est le genre de choses qui inspirent le prochain Elon Musk, le prochain Jeff Bezos, le prochain Sir Richard Branson. Et c’est à cela que nous devons revenir en tant qu’agence », a-t-il déclaré.

SpaceX doit encore ramener les astronautes de la NASA Doug Hurley et Bob Behnken sur Terre cet été dans sa capsule Dragon. Mais l’entreprise se tourne déjà vers le prochain équipage d’astronautes. Le directeur de mission de l’équipage, Benji Reed, a eu un bref aperçu de cet avenir en terminant sa conversation avec les astronautes lundi.

« Merci d’avoir piloté SpaceX », a-t-il déclaré.