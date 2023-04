SpaceX lance son vaisseau Starship pour révolutionner le voyage dans l’espace. Des milliers de spectateurs sont attendus pour le lancement historique.

La fusée la plus redoutable jamais créée, le Starship de SpaceX, est prévue pour son lancement inaugural lundi. Le véhicule de 120 mètres de haut, conçu pour avoir près de deux fois la poussée de n’importe quelle fusée de l’histoire, est l’idée de l’entrepreneur américain Elon Musk et de sa société SpaceX.

Le décollage historique de la plus grande fusée du monde : Starship de SpaceX

Le lancement de démonstration sans équipage aura lieu depuis Boca Chica, au Texas, à 08h20 heure locale (13h20 GMT ; 14h20 BST), avec pour objectif d’envoyer le deuxième étage du véhicule vers l’est pour effectuer presque une orbite autour de la Terre. Musk a appelé à la prudence, soulignant qu’il n’est pas inhabituel qu’une fusée rencontre des difficultés lors de son lancement initial.

Des milliers de spectateurs sont attendus sur les sites côtiers du golfe du Mexique pour assister à l’événement. Musk envisage que le Starship, conçu pour une réutilisation complète et rapide, révolutionnera l’industrie des fusées en transportant des personnes et des satellites en orbite plusieurs fois par jour, à l’image d’un avion de ligne traversant l’Atlantique. Il croit même que le véhicule pourrait permettre aux humains ordinaires de voyager interplanétaire.

Le Starship de SpaceX, l’avenir du voyage dans l’espace ? (Crédit photo : BBC)

Ce lancement marque la première fois que le segment supérieur du Starship sera combiné avec son étage inférieur, le colossal booster Super Heavy. Si SpaceX opte pour 90% de poussée lundi, comme prévu, l’étage devrait fournir près de 70 méganewtons de force, soit l’équivalent de propulser presque 100 avions supersoniques Concorde lors du décollage.

Le plan prévoit que le Starship s’élève et parcourt le golfe, avec les 33 moteurs alimentés au méthane du booster brûlant pendant 2 minutes et 49 secondes avant de se séparer du vaisseau, qui continuera avec ses propres moteurs pendant encore 6 minutes et 23 secondes. À ce stade, le vaisseau devrait traverser les Caraïbes et naviguer dans l’espace à plus de 100 km au-dessus de la surface de la Terre.

SpaceX vise à ce que le booster Super Heavy retourne sur la côte texane, plane au-dessus des eaux du golfe, puis soit autorisé à basculer et à couler. Le vaisseau devrait réintégrer l’atmosphère terrestre après presque une orbite complète, touchant terre dans le Pacifique juste au nord d’Hawaï. SpaceX prévoit finalement d’atteindre des atterrissages contrôlés pour le booster et le vaisseau, permettant le ravitaillement et le relancement.

La NASA, qui fournit à SpaceX près de 3 milliards de dollars pour développer une variante de Starship pour les alunissages, surveillera de près le lancement de lundi. Le conseiller de SpaceX et ancien astronaute Garrett Reisman a commenté les ambitions de Musk d’explorer plus en profondeur le système solaire : « Il voit le Starship comme potentiellement un autre gigantesque changement de paradigme, une augmentation incroyable de la capacité – la capacité de vraiment amener les gens à grande échelle sur Mars. »

Que pensez-vous du projet Starship de SpaceX ? Seriez-vous prêt à voyager dans l’espace à bord de ce vaisseau ?

