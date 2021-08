La copie originale emballée de Super Mario Bros vendue pour 2 millions de dollars

La société Rallye a vendu un exemplaire original en boîte de Super Mario Bros. pour la Nintendo Entertainment System. Le prix le plus élevé pour un jeu.

Un exemplaire du jeu classique Super Mario Bros. pour la Nintendo Entertainment System (NES), emballé à l’origine, a changé de mains pour 2 millions de dollars américains. Il s’agit du prix le plus élevé jamais payé pour une seule copie d’un jeu. Le précédent record était de 1,56 million et était détenu par un autre classique de l’univers Mario – un exemplaire de Super Mario 64 pour la Nintendo 64 a été vendu en juillet 2021. Quelques jours plus tôt, un collectionneur avait mis 870 000 dollars américains sur la table pour un exemplaire non ouvert de The Legend of Zelda pour la NES.

L’acheteur du jeu NES dans sa boîte originale non ouverte au nouveau prix record est inconnu, mais le jeu a été vendu par la société Rally – ou plutôt par de nombreux actionnaires du jeu. L’idée du Rallye : La société achète des objets de collection à bas prix auprès de collectionneurs ou via des plateformes internet. Si nécessaire, les articles sont remis à neuf et, surtout, présentés de manière somptueuse sur le site web avec de nombreux détails et une documentation étendue. Pour le jeu Super Mario Bros, il y a une explication détaillée et une chronologie informative de la création du jeu.

Les actionnaires décident

Rallye vend ensuite des parts dans les éléments acquis. Une fois cette étape terminée, les articles sont mis en vente et les acheteurs intéressés peuvent faire une offre. Le jeu Mario avait été acheté par Rally pour environ 140 000 dollars US en avril 2020 et des certificats d’actions d’une valeur de 150 000 dollars US avaient été émis. Si une offre arrive, les actionnaires décident de vendre ou non au prix fixé.

Les propriétaires ont rejeté une offre de 300 000 dollars US en 2020, et tout le monde n’a pas accepté 2 millions. Au final, la majorité se prononce sur le concept de Rallye et l’achat est effectué.