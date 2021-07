Le jeu vidéo « Super Mario 64 » vendu aux enchères pour 1,56 million de dollars

« Super Mario 64 » a dépassé un autre titre classique de l’usine Nintendo, « The Legend of Zelda », un jeu de 1986 pour la première console du géant japonais, dont une cartouche originale et scellée a également été récemment vendue aux enchères pour 870 000 dollars (737 000 euros).

Un jeu vidéo original « Super Mario 64 » en parfait état a été vendu aux enchères chez Heritage Auctions pour 1,56 million de dollars (1,32 million d’euros), ce qui en fait le jeu vidéo le plus cher de l’histoire, selon la maison d’enchères américaine.

L’une des clés fondamentales pour atteindre ce chiffre exorbitant a été son état de conservation, avec une évaluation de l’entreprise de 9,8, ce qui frise la perfection, encore plus dans le cas des jeux Nintendo de cette époque (1996), des cartouches emballées dans des boîtes en carton dans lesquelles le passage du temps était immédiatement perceptible.

Ce « Super Mario » a été mis en vente pour la première fois en 1996 comme l’un des titres de lancement de la console Nintendo 64 et est devenu en peu de temps l’un des jeux les plus populaires de l’époque, car pour la première fois de son histoire, le célèbre personnage a fait le saut en 3D.

Son gameplay innovant, ses graphismes avancés pour l’époque et sa propre histoire, qui a généré tant de plaisir depuis son premier titre pour la NES en 1985, ont fait croître sa popularité de manière significative. A tel point qu’il est actuellement l’un des jeux les plus vendus en format physique de l’histoire, avec plus de 11 millions d’exemplaires.

L’un d’entre eux est d’ailleurs devenu le jeu vidéo le plus cher de tous les temps, lorsqu’il a été vendu aux enchères pour 1,56 million de dollars (1,32 million d’euros) chez Heritage Auctions.