Amazon convainc Apple de retirer l’analyseur de critiques Fakespot de l’App Store

Fakespot, une application qui analyse les avis sur Amazon pour déterminer lesquels sont faux, n’est plus disponible pour iOS. Amazon a réussi à convaincre Apple de retirer l’application de l’App Store après que la société a exprimé son inquiétude quant au fait que l’application fournissait des informations trompeuses et créait des failles de sécurité potentielles.

Le géant du commerce électronique a confirmé qu’Engadget avait signalé Fakespot pour enquête. Amazon nous a dit que l’une de ses principales préoccupations était que l’application Fakespot remaniée, lancée en juin, « enveloppe » et injecte du code dans son site web.

Cette « boucle » permettrait, en théorie, à une application de collecter des données et de mettre en danger les informations sensibles des clients, notamment les numéros de carte de crédit. Le géant du commerce électronique nous a dit qu’il avait contacté directement Fakespot pour répondre à ses préoccupations en matière de sécurité et qu’aucune mesure n’avait été prise par le développeur de l’application.

Amazon a déclaré dans un communiqué :

« Amazon travaille dur pour créer une expérience d’achat qui ravit les clients et une expérience de vente qui permet aux marques et aux vendeurs de construire et de développer leur activité. L’application en question fournit aux clients des informations trompeuses sur les vendeurs et leurs produits, nuit à l’activité de nos vendeurs et crée des risques potentiels pour la sécurité. Nous nous félicitons de l’examen de cette application par Apple, conformément aux directives relatives à l’Appstore. »

Le fondateur et PDG de Fakespot, Saud Khalifa, a déclaré à CNBC que sa société collectait certaines données sur les utilisateurs, mais qu’elle ne vendait pas ces informations à des tiers. Il a également démenti l’affirmation d’Amazon selon laquelle l’application présente des risques pour la sécurité.

« Nous ne volons pas les informations des utilisateurs, et nous ne l’avons jamais fait. Ils n’ont montré aucune preuve, et Apple a travaillé sur ce dossier sans aucune preuve », a-t-il déclaré au journal. Apple n’a apparemment pas averti son entreprise avant de supprimer l’application et ne lui a même pas donné la possibilité de corriger les problèmes que le géant de la technologie pourrait trouver.

Alors qu’Apple n’a pas encore publié de déclaration expliquant exactement pourquoi Fakespot est supprimé, Amazon a indiqué à Engadget A deux directives de l’App Store, en particulier. L’une de ces directives stipule qu’une application qui affiche du contenu provenant d’un service tiers doit obtenir l’autorisation de ce service. L’autre empêche les applications d’afficher de fausses informations.

Début 2020, Amazon a enchaîné avec un autre complément utilisé pour suivre les prix et les remises : l’acquisition de PayPal par Honey pour 4 milliards de dollars.

Les personnes utilisant Honey ont vu un avertissement sur le site Web d’Amazon indiquant que l’extension « suit [leur] comportement d’achat privé, collecte des données telles que [leur] historique de commande et les articles enregistrés, et peut lire ou modifier [leurs] données sur n’importe quel site [qu’elles] visitent ».