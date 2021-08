La boutique Epic Games enregistre des pertes considérables et Google envisage de la racheter

Selon un rapport, Google cherchait à se sortir de ses problèmes avec Fortnite et Epic Games. Selon les documents judiciaires découverts aujourd’hui, le géant en ligne voulait simplement avaler le fournisseur de jeux pour éviter tout stress supplémentaire.

C’est ce que rapporte le magazine en ligne The Verge. Selon le rapport, Google a envisagé d’acheter Epic Games pendant un certain temps lorsque les deux sociétés ont eu un différend au sujet de Fortnite, l’application Android d’Epic. Cette voie de règlement des litiges était considérée par Google à l’époque comme une solution rapide, selon des documents judiciaires récemment rendus publics. Ces détails ont été initialement expurgés dans une plainte antitrust déposée par Epic contre Google et ont maintenant été rendus publics.

Collusion individuelle entre Google et les développeurs ?

La plainte contient d’autres éléments intéressants. Selon The Verge, il contient des détails sur les accords conclus par Google avec certaines entreprises. Epic y allègue que Google a proposé à d’autres développeurs de réaffecter individuellement les bénéfices réalisés sur le Play Store, pour qu’ils ne partent pas ou qu’ils essaient de collecter de l’argent avec d’autres plateformes.

Selon elle, cela a contrecarré tous les efforts déployés par Epic et d’autres pour offrir des alternatives compétitives aux consommateurs et aux développeurs. Dans le cadre de ces négociations, Google aurait alors envisagé de racheter Epic en tout ou en partie pour faire taire cette « menace pour la position monopolistique de Google ».

Epic affirme que Google leur a également proposé un « accord spécial » pour publier Fortnite sur le Play Store. Une autre section de l’action en justice décrit comment un responsable de Google Play a approché Epic au sujet de ses projets de chargement latéral de Fortnite – révélant apparemment que le chargement latéral était une expérience « franchement misérable » : les « difficultés d’installation » associées au téléchargement direct n’étaient pas seulement une mauvaise expérience pour les utilisateurs, disait-il, mais limitaient aussi considérablement la portée d’Epic, ce qui ne pouvait pas être dans le meilleur intérêt des fabricants de jeux.

Les bénéfices ne sont pas attendus avant 2027

Il s’agissait principalement de faire pression sur Epic. Cependant, Google et Epic n’ont pas négocié de rachat. Le patron d’Epic, Tim Sweeney, n’avait appris les plans que par le biais du tribunal. Les documents montrent également que les affaires d’Epic Games continuent d’être mauvaises. Pour l’exercice 2021, une perte d’environ 139 millions de dollars US est prévue. Epic Games ne prévoit pas d’être dans le noir avant 2027.