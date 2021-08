Le rover martien « Persévérance » échoue dans sa recherche de roches

Le rover martien « Persévérance » a tenté pour la première fois de prélever des échantillons de sol sur Mars par forage.

Le rover martien « Persévérance » et l’hélicoptère « Ingéniosité » sur Mars (photo du 6 avril)

L’agence spatiale américaine Nasa a annoncé que les premières photos et données montraient un forage réussi, mais aucun échantillon dans le tube. Une telle chose n’était jamais arrivée lors de tests sur Terre. La tentative de forage dans un lac asséché appelé « cratère de Jezero » doit maintenant être étudiée en détail avant de lancer d’autres tentatives de forage. Au total, le rover avait 43 tubes d’échantillonnage en titane à bord.

C’est une première : « Persévérance » perce son premier trou sur la planète rouge. Le rover de la NASA est censé collecter des échantillons de roche sur Mars pour y trouver au mieux des traces de vie. Pour l’instant, cependant, il n’a rien trouvé – et il ne lui reste pas beaucoup de jours.

Le rover martien « Persévérance » a échoué lors de sa première tentative de collecte d’échantillons de roche sur Mars. L’agence spatiale américaine NASA a publié des photos d’un petit monticule avec un trou au milieu – c’est le premier trou que « Persévérance » a percé sur la planète. Cependant, les données transmises par le rover indiquent qu’aucune roche n’a été collectée lors du forage.

Voilà à quoi ça ressemble – le trou que « Persévérance » a percé.

Ce n’était pas le résultat escompté, selon le représentant de la NASA, Thomas Zurbuchen. Mais l’équipe responsable va maintenant travailler sur une « solution » pour la collecte des échantillons. La collecte des pierres devrait prendre onze jours. L’objectif est de rechercher des signes de vie microbienne ancienne qui pourraient avoir été préservés dans d’anciens sédiments lacustres. Les scientifiques espèrent également acquérir une meilleure compréhension des conditions géologiques sur Mars.

« Perseverance » a quitté l’État américain de Floride il y a un peu plus d’un an et a atterri dans le cratère Jezero sur Mars en février. Les scientifiques supposent qu’il y a environ 3,5 milliards d’années, il y avait à cet endroit un lac profond qui s’est vidé et rempli à plusieurs reprises au cours du temps et a fourni des conditions propices à la vie organique.

Toutefois, il faudra des années avant que les scientifiques puissent analyser eux-mêmes les échantillons : la NASA ne prévoit pas de mission en collaboration avec l’Agence spatiale européenne (ESA) pour ramener les échantillons sur Terre avant les années 2030.

« Persévérance » a atterri sur Mars à la fin du mois de février. Le développement et la construction du rover, qui a coûté environ 2,5 milliards de dollars, ont duré huit ans. Son objectif est de rechercher des traces de vie microbienne passée sur Mars et d’explorer le climat et la géologie de la planète.