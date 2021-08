Le jeu vidéo Les Gardiens de la Galaxie comportera près de six heures de cinématiques interactives

Eidos Montréal a publié un nouveau teaser pour son prochain titre basé sur l’équipe spatiale de Marvel.

Square Enix et Eidos Montréal ont dévoilé un nouvel aperçu de leur jeu vidéo Les Gardiens de la Galaxie.

Si les développeurs n’ont pas encore dévoilé de détails sur le gameplay du nouveau titre, ils ont tout de même publié jeudi une nouvelle vidéo qui met l’accent sur une cinématique de l’équipe spatiale Marvel.

Plus précisément, cette scène montre le groupe dirigé par Star-Lord lors d’une réunion avec Lady Hellbender. Tout cela dans le cadre d’un plan des Gardiens pour piéger ce personnage afin d’obtenir de l’argent pour payer leurs dettes.

Mais il est évident que les choses ne se passent pas comme les héros l’espèrent, et cette avant-première prévoit que les joueurs auront le pouvoir de choisir la façon dont ils gèrent les choses :

Si la bande-annonce précédente montre un peu la dynamique de choix que les joueurs pourront avoir pendant les cinématiques, ce processus est rendu un peu plus clair avec la vidéo explicative qui a été publiée en même temps que ce teaser.

Dans ce commentaire, Darryl Purdy, directeur des cinématiques et de l’animation du nouveau jeu Les Gardiens de la Galaxie, explique non seulement que les choix du joueur seront déterminants pour l’histoire, mais aussi qu’il y aura un nombre considérable de cinématiques.

« Nous avons utilisé la capture de mouvements comme principal outil pour donner vie à ces personnages et à l’histoire », a déclaré Purdy. « Tourner une histoire originale complexe, avec un large casting et environ six heures de cinématiques interactives n’était pas une mince affaire. La plupart des scènes mettent en scène au moins les cinq Gardiens et, dans de nombreux cas, d’autres personnages de l’univers Marvel comme dans cette scène avec Lady Hellbender ».

Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC.