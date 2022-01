Google a annoncé aujourd’hui le lancement d’une version bêta restreinte de son logiciel permettant de proposer des jeux Android sur les PC Windows. Google Play Games sera lancé en version bêta aujourd’hui à Hong Kong, en Corée du Sud et à Taiwan, permettant aux clients de Windows PC de jouer à des jeux Android célèbres tels que Mobile Legends, Summoners War, State of Survival et Three Kingdoms Tactics.

Google lance une version bêta des jeux Android sur les PC Windows

Les joueurs de Hong Kong, de Corée du Sud et de Taïwan peuvent s’inscrire à la version bêta et télécharger le logiciel autonome de Google pour les PC Windows. Google promet des « sessions de jeu transparentes sur un téléphone, une tablette, un Chromebook et un PC Windows », ce qui implique que les jeux seraient facilement repris sur différentes plateformes.

« Les joueurs peuvent désormais explorer, télécharger et jouer sans effort à leurs jeux mobiles préférés sur leur PC en utilisant des écrans plus grands et des entrées souris et clavier », explique Arjun Dayal, chef de produit groupe pour Google Play Games. « Il n’y aura plus de perte de progression ou d’accomplissements lors du passage d’un appareil à l’autre ; cela fonctionnera simplement avec votre profil Google Play Games ! »

Google Play Games aura bientôt la possibilité de gagner des Play Points en jouant à des jeux Android sur des PC. Google a révélé ses ambitions d’apporter les jeux Android aux PC il y a moins d’un mois, et on ne sait toujours pas quelles technologies la société utiliserait pour faire fonctionner les jeux Android sur les PC Windows.

L’application Google Play Games sera une application Windows native qui ne prendra pas en charge le streaming des jeux. Google lance aujourd’hui un site pour développeurs afin de donner plus de détails aux créateurs de jeux.

Google a annoncé cette nouvelle quelques mois après que Microsoft ait commencé à tester des applications Android sur les PC Windows 11. Microsoft a développé un sous-système Windows spécifique à Android, capable d’exécuter des applications Android provenant d’un certain nombre de sources.

Microsoft l’utilise en collaboration avec Amazon pour permettre l’installation native des jeux et des applications de l’Amazon Appstore sur Windows, alors que Google Play n’est pas encore officiellement pris en charge, malgré des solutions de contournement.