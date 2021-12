Les prochains téléviseurs LG corrigeront l’un des principaux défauts de l’OLED

Avez-vous déjà souhaité que les acronymes des technologies d’affichage soient plus longs ? LG Display est là pour vous aider. LG a dévoilé aujourd’hui le LG OLED EX, une technologie OLED unique qui, selon la société, est plus lumineuse que l’OLED normal.

L’un des principaux défauts de l’OLED sera corrigé dans les prochains téléviseurs LG

Comme vous le savez peut-être déjà, OLED est l’abréviation de « organic light emitting diode ». Selon le communiqué, le composant EX de l’OLED EX combine « ‘Evolution’ avec ‘eXperience' ». Bien que cela n’ait aucun sens, cela fournit à la marque un moyen de vous convaincre que tout autre OLED est en quelque sorte pire.

LG Display tente vraiment d’inciter les utilisateurs actuels d’OLED à passer à la vitesse supérieure.

Pour faire simple, l’avantage fondamental de l’OLED est que chaque pixel peut être éteint séparément, ce qui permet d’obtenir des noirs profonds et encrés et des niveaux de contraste impossibles à quantifier avec les méthodes conventionnelles. Cependant, les écrans OLED sont souvent moins lumineux que les écrans LED.

LG affirme que son écran OLED EX augmente la luminosité de « jusqu’à 30% » par rapport aux panneaux OLED standard. De plus, LG Display affirme que l’OLED EX augmente la précision en augmentant les couleurs et les petits détails, comme les nervures des feuilles.

Le fonctionnement de l’OLED EX

L’OLED EX fait suite au dévoilement par LG Display de l’idée de l’étagère OLED, qui utilise deux panneaux OLED transparents, et poursuit le développement de la technologie OLED par l’entreprise, qui a débuté il y a près de dix ans.

La distinction entre l’OLED normal et l’OLED EX est que ce dernier utilise des composés de deutérium plutôt que de l’hydrogène pur. L’entreprise synthétise les composés de deutérium à partir de l’eau et les utilise dans les diodes. Les diodes devraient être plus lumineuses et plus efficaces une fois stabilisées et couplées aux algorithmes d’apprentissage automatique de LG.

LG Display a indiqué que les algorithmes fonctionnent avec les téléviseurs OLED jusqu’à une résolution de 8K et comprennent les « habitudes de visionnage spécifiques » afin de réguler plus précisément « l’apport énergétique de l’écran pour représenter les subtilités et les couleurs du matériel vidéo diffusé ».

En outre, les bords des téléviseurs équipés de LG OLED EX seront plus petits. LG Display a déclaré qu’elle a pu réduire la taille du cadre des panneaux de 65 pouces de 6 à 4 millimètres.

OLED EX sera utilisé dans tous les téléviseurs OLED fabriqués sur les sites de production OLED de LG Display à Paju, en Corée du Sud, et à Guangzhou, en Chine, à partir du deuxième trimestre 2022.