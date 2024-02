Ubisoft confirme XDefiant pour une sortie avant le 31 mars

Ubisoft redéfinit l’ère du jeu avec XDefiant, prévu pour l’été 2024. Découvrez comment ce shooter en arène promet innovation et compétition.

Ubisoft repousse les frontières avec le développement de XDefiant, promettant une révolution dans l’univers des jeux de tir en arène. Après une série de retards et de défis techniques, le géant du jeu vidéo est sur le point de franchir une étape cruciale avec le lancement attendu de XDefiant à l’été 2024. Cette nouvelle fenêtre de sortie suit une période d’intenses tests et d’améliorations, marquée par des ajustements significatifs du système de party, du netcode et des serveurs, désormais migrés vers Linux pour une performance optimisée.

Plongeant dans un univers où la compétition et la stratégie se rencontrent, XDefiant aspire à se distinguer par son approche unique. Avec des sessions de jeu 6v6 et un assortiment de factions inspirées des franchises emblématiques d’Ubisoft, le jeu promet une expérience à la fois nostalgique et innovante. Les joueurs pourront se plonger dans des batailles intenses, profitant d’un gameplay raffiné et d’un environnement où chaque choix de faction et d’armement compte.

Les efforts de développement récents semblent porter leurs fruits, avec des améliorations significatives signalées par Mark Rubin, le producteur exécutif. Ces progrès laissent présager un lancement réussi, prévu pour combler l’écart laissé par les titres annuels de Call of Duty, offrant ainsi à XDefiant l’opportunité de capturer l’attention des passionnés de jeux de tir.

Cette montée en puissance de XDefiant illustre l’engagement d’Ubisoft à offrir une expérience de jeu inédite, marquant potentiellement le début d’une nouvelle ère pour les jeux de tir en arène. Avec une sortie anticipée à l’été 2024, la communauté des joueurs reste en haleine, prête à embrasser les défis et les innovations que XDefiant promet d’apporter.