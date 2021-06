Regardez une vidéo interactive à 360 degrés vous présentant Mars

En bref, jusqu’à présent, rien ne peut l’arrêter. Le rover Persévérance continue à travailler sur sa mission sur Mars, qui est considérée comme une pierre angulaire de l’exploration spéciale.

Près d’un millier de photos ont été prises par le rover Persévérance pour créer une image gigantesque de milliards de pixels.

C’est une tâche dans laquelle l’astro-rover a capturé des centaines d’images et de sons. Ceux-ci ont été continuellement renvoyés sur Terre.

Dans ce scénario, la NASA a présenté une vidéo interactive qui attire l’attention. Il s’agit d’un matériau qui permet une visualisation à 360 degrés de la planète rouge.

La vidéo interactive de Mars

Comme l’explique l’agence, la vidéo suivante a été réalisée à partir du matériel capturé par le système d’imagerie stéréo Mastcam-Z. La zone est le cratère Jezero, où le rover a atterri.

Au total, il s’agit d’une combinaison de 992 images distinctes qui ont été prises entre le 15 et le 26 avril. En assemblant tout ce matériel, ils ont créé une image de 2,4 milliards de pixels.

Au cours des prochaines années, Persévérance étudiera les conditions climatiques et d’habitabilité pour les missions futures. Elle analysera également ses processus géologiques et la possibilité de l’existence de la vie dans le passé, car on suppose que le cratère de Jezero était un lac il y a des centaines de millions d’années.