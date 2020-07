WhatsApp est tombé en panne pendant environ une demi-heure

Sous le hashtag #whatsappdown, les internautes se sont tournés vers des réseaux tels que Twitter ce mardi pour indiquer que le populaire réseau de messagerie Whatsapp présente des problèmes de connexion ainsi que d’envoi et de réception de messages.

WhatsApp ne fonctionne pas depuis quelques minutes, les messages ne sont ni envoyés ni reçus, et l’envoi d’images ou de documents est également affecté, en plus des notes vocales de plus en plus angoissantes.

Pour l’instant, nous n’avons pas plus de détails sur le crash, mais il semble affecter l’application au niveau mondial.

Le géant des réseaux sociaux a payé une fortune pour cette application, mais il semble qu’elle va finir par être bon marché. Ce qui n’a pas changé, c’est le manque d’information lorsque nous avons des problèmes.

Il suffit d’ouvrir WhatsApp pour lire un « Connecting » ou « Checking for New Messages » sur iOS et Android. Cela indique clairement que nous sommes confrontés à un problème de fonctionnement de l’application de messagerie populaire.

En outre, les réseaux sociaux se sont rapidement fait l’écho des problèmes et des pages comme Downdetector ont rapidement été saturées de rapports. Actuellement, plus de 4 000 rapports de problèmes provenant de diverses parties du monde.

Compte tenu de la nouveauté, les utilisateurs de la plate-forme de messagerie ont fait des déclarations dans les réseaux sociaux pour confirmer la chute de l’application.

La principale raison invoquée par les utilisateurs pour justifier leur déclaration est l’impossibilité de se connecter. En conséquence, il devient impossible d’envoyer ou de recevoir des messages ou tout autre type de contenu.

Comme d’habitude, le compte Twitter officiel de WhatsApp ne fournit aucune information supplémentaire et nous devons attendre des minutes ou des heures pour que le service soit rétabli. Son grand rival, le Telegram, sera le principal bénéficiaire de cet automne, ce qui est déjà courant et auquel nous nous sommes habitués.

Nous continuerons à mettre à jour les nouvelles au fur et à mesure que nous aurons plus d’informations à ce sujet. C’est le premier grand crash de WhatsApp depuis plusieurs mois. Les problèmes antérieurs qu’elle a connus en 2020 ont été plus opportuns et ont été résolus en quelques minutes.

En général, les pannes d’application étaient liées à l’activation d’une version majeure de WhatsApp. La rumeur dit que Facebook veut parier une fois pour toutes sur le support multiappareils, rapprochant l’application d’appareils comme l’iPad. Serait-ce la raison du crash ?

Le début de l’automne et des problèmes de WhatsApp a été vers 22h00 le mardi 14 juillet 2020.

Les échecs communs

C’est en novembre dernier que WhatsApp, ainsi que Facebook et Instagram, ont enregistré une baisse globale.

Instagram, WhatsApp et Facebook sont la propriété de Mark Zuckerberg, fondateur du plus grand réseau social du monde. WhatsApp compte plus de 1,5 milliard d’utilisateurs, Facebook plus de 2,24 milliards d’utilisateurs et Instagram plus de 800 millions d’utilisateurs.

Les erreurs de connexion sont très fréquentes. Dans de nombreux cas, elles passent inaperçues aux yeux des utilisateurs parce que les entreprises technologiques effectuent régulièrement la maintenance des serveurs qui soutiennent l’infrastructure technique des plates-formes. Il est également possible qu’une erreur humaine ou un problème de code ait causé cette dernière erreur à WhatsApp. Le pire scénario – bien qu’improbable – serait une cyberattaque.

Mise à jour : le crash de WhatsApp a duré environ 40 minutes. A 22h40, le mardi 14 juillet 2020, il semble déjà fonctionner parfaitement, avec la possibilité d’envoyer et de recevoir des messages textes, des photos, des mémos vocaux et d’autres éléments multimédias.