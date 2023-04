Winamp est de retour, mais pas comme vous l’aviez imaginé

Découvrez la nouvelle version de Winamp, plateforme de streaming, création de contenu et place de marché pour musiciens et fans.

Winamp, le lecteur de musique classique, a lancé une nouvelle version qui déplace son focus de ses racines MP3 vers une plateforme de connexion et d’agrégation de streaming. Malgré une utilisation en déclin, le logiciel original de Winamp compte toujours 83 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde entier. Le groupe Llama, le propriétaire actuel, vise à impliquer un public plus jeune avec la nouvelle version.

La version revampée de Winamp sert d’application audio tout-en-un, disponible initialement sur le web, offrant le streaming à partir de stations de radio sur internet et l’écoute de podcast. Les applications mobiles pour iOS et Android, ainsi que la lecture de fichiers audio locaux, devraient être disponibles au troisième trimestre, suivies des applications pour Windows et Mac au quatrième trimestre. L’intégration avec des services de musique en streaming tels que Spotify et le support pour les livres audio sont prévus à long terme.

Un élément clé de la nouvelle version est la « Fanzone », un service similaire à Patreon permettant aux auditeurs d’acheter des avantages auprès des créateurs, tels que l’accès anticipé à des chansons ou des NFT exclusifs. Winamp vise à attirer plus de créateurs sur la plateforme en offrant un lieu pratique pour les utilisateurs pour accéder au contenu audio.

Le parcours de Winamp a été marqué par de nombreux changements de propriété, et l’entreprise opère maintenant sous Llama Group, cotée en bourse sur le marché européen sous ALLAM. La nouvelle version de Winamp sert de tissu connectif, offrant aux musiciens une place de marché pour vendre aux fans tout en gérant les droits d’auteur, les redevances et d’autres aspects grâce aux autres services de Llama.

La version originale de Winamp continuera d’être disponible, avec quelques nouvelles fonctionnalités ajoutées, mais sans adoption forcée de la nouvelle version.

La nouvelle version de Winamp vise à évoluer tout en préservant son héritage, en incorporant des aspects du logiciel classique tels que la lecture de musique locale et l’égalisation. Thierry Ascarez, directeur commercial de Winamp, souligne l’engagement de l’entreprise envers l’ouverture, l’autonomisation, l’accès et la simplicité. Cependant, équilibrer la nostalgie et l’innovation a ses défis, comme en témoigne la réaction négative de Winamp lorsqu’il a tenté de vendre un NFT de la « peau » originale du logiciel pour son projet de bienfaisance musicale.

Bien qu’il ne considère pas Winamp comme une entreprise Web3, Ascarez trouve la technologie intéressante et voit un potentiel en elle. Actuellement, le plus grand marché de Winamp est le Brésil, représentant 10,3 % de la base d’utilisateurs, suivi de l’Inde (8 %), de la Russie (6,5 %) et des États-Unis (5,8 %). La fonction la plus utilisée de Winamp est la radio sur internet, et la nouvelle version prévoit de continuer à inclure ces stations