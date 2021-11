Winamp va renaître de ses cendres comme promis depuis 2018

Winamp, l’application de lecture de musique a annoncé qu’elle était sur le point de lancer sa nouvelle version et a même invité les utilisateurs à participer au test bêta.

Winamp est de retour ! Le lecteur sera relancé avec un nouveau logo et une version bêta à venir.

Le légendaire Winamp renaît de ses cendres et s’apprête à lancer un nouveau visage de son service. Pour l’instant, elle met à disposition une section pour ceux qui veulent aider à tester la version bêta de son lecteur multimédia.

Sur son nouveau site web, elle indique que : « Quelque chose de grand est sur le point de se produire. Nous construisons Winamp pour la prochaine génération ». Bien qu’elle ne précise pas quand et comment cela se produira, elle promet qu’il ne s’agira pas d’une simple mise à jour, mais d’un changement total pour connecter les gens à la musique de leurs artistes préférés.

Selon sa propre description, « Winamp est une légende. Changer les règles du jeu depuis 1997. Un lecteur multimédia avec un héritage et une communauté dynamique de 80 millions d’utilisateurs actifs dans le monde aujourd’hui ».

Elle promet aux artistes et aux créateurs audio qu’elle leur donnera le contrôle de tout leur contenu, dans le but de les aider à se rapprocher de leurs fans et à gagner un revenu plus équitable en faisant ce qu’ils aiment. En ce sens, il propose aux artistes solo et aux groupes de s’inscrire pour recevoir des mises à jour sur cette nouvelle ère de Winamp et sur la manière de diffuser leur musique.

Le site offre également la possibilité de devenir un partenaire commercial, car il est sur le point de lancer la mise à niveau de son lecteur audio. « Quelle que soit l’opportunité commerciale que vous avez en tête, nous serions ravis d’en discuter. »

Winamp avait promis de revenir en 2019

Ils souhaitent également recruter davantage de personnel au cours de ce processus, c’est pourquoi ils mettent à disposition une autre section sur leur site pour ceux qui pensent correspondre au profil et qui vivent dans ces régions.

Alors qu’ils terminent la construction de leur plateforme renouvelée d’écoute de podcasts ou de stations de radio, il est possible de télécharger leur dernière version lancée en 2018, qui était la 5.8, et ils assurent qu’elle est sûre à utiliser.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement comment sera le service offert par Winamp, mais on suppose qu’il ne s’agira plus d’une application permettant de lire des fichiers MP3, car cela n’a pas beaucoup de sens actuellement, et qu’il entrera peut-être dans la compétition du streaming.

Dans le passé, lorsqu’il était à la mode de télécharger des fichiers MP3 pour les emporter partout avec soi sur des appareils mobiles, Winamp était l’application préférée des utilisateurs, et il existait même des skins de personnalisation, cependant, dans la deuxième décennie du siècle, il a perdu sa popularité.

Voici à quoi ressemblait Winamp lorsque la lecture de MP3 faisait fureur.

C’est en 2013 qu’il est « mort », des versions pirates ont circulé pendant quelques années et en 2018, il a lancé sa dernière version officielle. La même année, Alexandre Saboundjian, PDG de Radionomy, a annoncé son retour pour 2019.

« Vous pouvez écouter les MP3 que vous avez chez vous, mais aussi le cloud, les podcasts, les stations de radio en streaming, une playlist que vous avez peut-être créée », avait-il déclaré à l’époque, mais on n’a jamais entendu parler de ce retour prometteur.

Trois ans après la dernière mise à jour de Winamp et la promesse de son PDG, il semble que le retour du légendaire lecteur de musique soit une réalité, ce qui a mis tous les regards sur lui.

À son retour, il devra se battre sur le marché avec des services de streaming musical bien établis, tels que YouTube Music, Spotify, Deezer et Amazon Music, qui peuvent également proposer des services d’essai gratuits afin que les utilisateurs puissent se convaincre qu’ils sont l’option qui leur convient.