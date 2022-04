Zuck Bucks : Mark Zuckerberg n’abandonne pas le rêve d’avoir sa propre monnaie

Le groupe Meta vise à produire des « Zuck Bucks » après l’échec de son initiative de monnaie virtuelle numérique. Des jetons numériques, et non une monnaie enregistrée sur la blockchain.

Zuck Bucks : Meta travaille sur une monnaie numérique pour Instagram et Facebook

Meta a peut-être abandonné sa crypto-monnaie Diem, mais selon une récente enquête du Financial Times, l’entreprise est toujours à la recherche de solutions financières. La société mère de Facebook et Instagram travaillerait sur plusieurs projets, dont une monnaie virtuelle que le personnel a surnommée « Zuck Bucks ».

Il est « peu probable » que les Zuck Bucks, une crypto-monnaie qui semble porter le nom du créateur, président et PDG de Meta, Mark Zuckerberg, existent. « Meta envisage plutôt de mettre en place des jetons in-app qui seraient gérés de manière centralisée par l’entreprise, à l’instar de ceux utilisés dans les applications de jeu, comme la monnaie Robux dans le populaire jeu pour enfants Roblox », rapporte le FT. Roblox a amassé un flux de revenus considérable grâce à la vente de Robux, et Meta pourrait tenter de reproduire une partie de ce succès sur ses propres plateformes.

Meta n’a pas complètement abandonné la technologie blockchain, puisque l’entreprise étudie la possibilité de publier et de distribuer des NFT sur Facebook. Selon le Financial Times, Meta veut lancer un programme pilote pour accomplir précisément cela à la mi-mai, et peu après, elle testera la possibilité d’autoriser « l’adhésion à des groupes Facebook basés sur la propriété des NFT et un autre pour la frappe » des NFT. Le Financial Times a déjà fait état de certaines des idées de Meta concernant les NFT pour Facebook et Instagram en janvier, et Zuckerberg a présenté les NFT pour Instagram en mars.

En outre, Meta expérimente des « jetons sociaux » ou « jetons de réputation », qui « pourraient être utilisés pour récompenser des contributions importantes à des groupes Facebook, par exemple », indique le Financial Times. De plus, l’organisation semble étudier les services financiers traditionnels tels que les prêts aux petites entreprises.

« Nous n’avons pas de nouvelles informations à donner aujourd’hui », a déclaré Lauren Dickson, porte-parole de Meta, à The Verge. « Nous sommes constamment à l’affût des percées en matière de produits innovants qui profitent aux personnes, aux entreprises et aux artistes. En tant que société, nous nous concentrons sur le développement pour le métavers, qui englobe l’avenir des paiements et des services financiers. »

Nous devrons attendre et voir si les Zuck Bucks et les autres projets signalés se concrétisent et s’ils peuvent aider Meta à surmonter certaines de ses récentes difficultés. Toutefois, une personnalité de premier plan semble être un fervent partisan des plans de Facebook : l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey.