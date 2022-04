Le projet Kuiper d’Amazon réserve jusqu’à 83 fusées pour lancer ses satellites de diffusion de l’internet

Le projet Kuiper, le programme d’Internet depuis l’espace proposé par Amazon, a déclaré aujourd’hui qu’il avait réservé des centaines de nouveaux lancements sur trois fusées distinctes pour placer ses futurs satellites en orbite.

Un rendu artistique de la fusée New Glenn de Blue Origin, actuellement en cours de développement Image : Blue Origin

Les satellites seront lancés sur de puissantes fusées créées par le fournisseur de lancements européen Arianespace, la United Launch Alliance aux États-Unis et Blue Origin, la société spatiale fondée par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos.

Les missions combinées – jusqu’à 83 au total – sont prévues sur une période de cinq ans et permettront au projet Kuiper de lancer la majorité de sa constellation de 3 236 satellites. Amazon n’a pas révélé le coût des contrats de lancement, mais selon James Watkins, un porte-parole du projet Kuiper, la société investit des milliards de dollars dans les trois partenariats. En outre, Amazon a affirmé que la transaction « représente la plus grande acquisition commerciale de véhicules de lancement de l’histoire. »

Amazon annonce « la plus grande acquisition commerciale de véhicules de lancement de l’histoire »

Le projet Kuiper nécessitera une fusée considérable pour mettre en orbite la mégaconstellation projetée. La filiale d’Amazon a l’intention de lancer une énorme constellation de satellites en orbite terrestre basse dans le but de fournir une connectivité Internet haut débit à faible latence aux quatre coins de la planète.

Les utilisateurs doivent acquérir l’une des antennes d’utilisateur du projet Kuiper, qui ont été présentées en avant-première fin 2020. Les terminaux surveillent le ciel à la recherche de satellites de passage. Ces satellites transmettent et reçoivent des signaux de stations terrestres – des installations déjà connectées à l’infrastructure Internet actuelle en fibre optique.

Le concept est quelque peu similaire au programme Starlink de SpaceX, en pleine expansion, qui prévoit un réseau de dizaines de milliers de satellites qui fourniront également l’internet à haut débit depuis l’orbite terrestre basse.

Starlink, en revanche, a déjà plusieurs années d’avance sur le projet Kuiper. SpaceX a déployé plus de 2 000 satellites en orbite et a commencé à assurer un service limité dans le monde entier. La société a indiqué que 250 000 utilisateurs avaient déjà utilisé le système. Le projet Kuiper n’a encore lancé aucun de ses satellites.

Toutefois, la société espère rectifier cette situation cette année. Amazon a révélé il y a un an qu’elle avait commandé neuf lancements de fusées Atlas V à United Launch Alliance pour placer des groupes de satellites en orbite. En outre, en novembre, le projet Kuiper a annoncé son intention de lancer ses deux premiers prototypes de satellites à bord d’une nouvelle fusée expérimentale appelée RS1, fabriquée par la start-up ABL Space Systems.

L’entreprise prévoit que les premiers vols de prototypes auront lieu au quatrième trimestre de 2022, chaque fusée RS1 transportant un satellite prototype. Cela dépend toutefois de l’achèvement du RS1 dans les délais prévus. Selon Space News, ABL Space Systems a connu un désastre lors de la construction de la fusée en janvier, ce qui a retardé de trois mois l’échéance fixée par l’entreprise.

L’accord couvre les lancements de trois fusées encore en cours de développement

Selon M. Watkins, rien n’a changé dans l’accord entre le projet Kuiper et ABL Space Systems. Une fois que les premiers lancements de prototypes auront eu lieu, le projet Kuiper aura le choix de voler sur l’Atlas V ou sur l’une des trois fusées incluses dans le nouvel accord.

L’accord prévoit des lancements à partir de trois fusées encore en cours de développement : Ariane 6 d’Arianespace, Vulcan de United Launch Alliance et New Glenn de Blue Origin. Le projet Kuiper a passé un contrat avec ULA pour 38 lancements, Arianespace pour 18 et Blue Origin pour au moins 12. (avec la possibilité d’en acheter 15 autres à cette dernière).

Aucune des trois fusées n’a encore été lancée, et toutes trois ont été reportées de plusieurs années par rapport aux dates de lancement prévues. Pour l’instant, Arianespace et United Launch Alliance prévoient de lancer leurs fusées fin 2022, tandis que Blue Origin ne prévoit pas de faire voler New Glenn avant au moins 2023.

Amazon a sélectionné cinq fusées pour lancer ses satellites, mais seule l’Atlas V est actuellement en service. Lorsque Arianespace, United Launch Alliance et Blue Origin lanceront leurs fusées, elles devraient avoir une capacité de charge bien supérieure à celle d’Atlas V, ce qui permettrait à Amazon de lancer plus de satellites avec une seule fusée. Toutefois, le projet Kuiper n’a pas révélé combien de fusées chaque engin spatial peut transporter.

Pour commencer, Amazon doit déployer ses prototypes en utilisant l’ABL. Ensuite, la société affinera la conception de ses satellites définitifs avant de les lancer en masse. Amazon n’a pas précisé l’ordre des fusées qu’elle utilisera, mais l’entreprise a désormais le choix entre plus de 90 lancements possibles.