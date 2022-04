Google a corrigé les problèmes de charge sans fil des téléphones Pixel 6

Cela fait à peine quelques semaines que Google a commencé à déployer la baisse Pixel de mars de nouvelles fonctionnalités, d’améliorations et de corrections aux appareils Pixel 6 et Pixel 6 Pro, et maintenant la firme a commencé à déployer la mise à jour d’avril (via 9to5Google).

Les problèmes de charge sans fil pour les téléphones Pixel 6 ont été corrigés dans la mise à jour Pixel d’avril de Google.

Selon Google, les mises à niveau de la charge sans fil et les améliorations de la caméra de la gamme Pixel 6 devraient améliorer les performances avec certains accessoires (non spécifiés) et écraser les problèmes qui peuvent zoomer sur l’aperçu de la caméra frontale dans certaines apps ou afficher un écran vert dans l’aperçu de la caméra.

Les images Ota et Factory sont actuellement disponibles

Les modifications qui s’appliquent à tous les téléphones qui reçoivent la mise à jour (du Pixel 3a à tous les smartphones lancés plus tard) peuvent corriger des problèmes avec les fonds d’écran en direct, des plantages lors de l’utilisation de l’image dans l’image, et un bug qui peut entraîner l’obscurcissement de l’ombre de notification et des paramètres rapides.

En outre, un bulletin de sécurité d’accompagnement énumère diverses faiblesses de sécurité corrigées par cette mise à jour actuelle et pour d’autres appareils Android exécutant le niveau de correctif de sécurité du 5 avril ou plus tard.

Il n’y a aucune mention d’un remède ou d’un ajustement pour les propriétaires de Pixel 6 et 6 Pro qui n’aiment pas la diminution de l’effet de vibration haptique introduit avec la mise à jour de mars pour de nombreux appareils. Google n’a pas réagi à mes demandes concernant ce problème, malgré le nombre croissant de rapports sur Reddit et son forum de propriétaires.

Cependant, le 25 mars, Review Geek a déclaré avoir obtenu un commentaire de Google indiquant : « Il s’agissait d’une mise à jour destinée à utiliser les capacités haptiques plus puissantes du Pixel 6, mais nous reconnaissons que ce n’est pas une expérience optimale pour de nombreux clients. » Nous travaillons toujours à améliorer notre solution à long terme et nous répondrons à vos commentaires dans une version ultérieure. »

Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, c’est parce que Google la pousse « au cours de la semaine prochaine par phases en fonction de l’opérateur et de l’appareil. » Les utilisateurs seront informés lorsque la mise à jour OTA sera disponible pour leur appareil. »

Si vous ne pouvez pas attendre, Google a rendu la nouvelle mise à jour accessible via OTA et images d’usine, que vous pouvez installer à l’aide de son Android Flash Tool en suivant nos instructions ici. Que vous vouliez ou non le faire dépend de votre tolérance au risque – l’expérience de la mise à jour Android 12 jusqu’à présent a été rude.