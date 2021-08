Les dernières rumeurs suggèrent que le Google Pixel 5a sera dévoilé cette semaine

Les dernières rumeurs suggèrent que le nouveau Google Pixel 5a est plus proche que jamais d’être dévoilé. L’appareil pourrait arriver dès cette semaine pour mettre fin à l’attente.

Les lancements de Google sont toujours bien accueillis par les amateurs d’Android. Depuis quelque temps, la stratégie de l’entreprise de Mountain View a changé en ce qui concerne les appareils. Ils ne lancent plus d’appareils destinés à une seule gamme, mais s’aventurent désormais dans d’autres appareils.

Les dernières nouvelles que nous avons eues sur Google ont annoncé ses nouveaux appareils haut de gamme, Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Ces appareils sont tout sauf ordinaires, et ils seraient les premiers combinés de l’entreprise dotés d’un processeur développé par ses soins.

Cette stratégie consistant à proposer un appareil combinant matériel et logiciel semble être conçue pour concurrencer directement Apple. En outre, cela mettrait en évidence tout ce qui peut être fait dans Android lorsque le système d’exploitation est parfaitement adapté au processeur.

La date de lancement de ces nouveaux appareils n’a pas encore été annoncée et devrait avoir lieu à l’automne de cette année. Le combiné qui semble prêt à prendre la tête est le Google Pixel 5a.

Les dernières rumeurs suggèrent que cet appareil sera dévoilé cette semaine. Comme le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro, cet appareil serait destiné au milieu de gamme et bénéficierait des avantages du système d’exploitation Android, ainsi que d’un traitement de la caméra à la hauteur d’un appareil haut de gamme.

Ce nouveau Google Pixel 5a devrait avoir une batterie plus grande que celle vue dans le Pixel 4a 5G, et la finition en plastique devrait avoir une texture beaucoup plus soignée et meilleure.

Selon les rumeurs, la date de dévoilement du nouveau Google Pixel 5a est fixée au 17 août. Nous devrons attendre et voir si l’appareil est effectivement lancé demain. Nous espérons que, si elle est lancée, elle atteindra nos frontières.