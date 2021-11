Le design du Google Pixel 6a a été dévoilé dans son intégralité.

Google a l’habitude de lancer un modèle moins cher de son téléphone phare chaque année et il semble que le Pixel 6 ne fera pas exception. Le Pixel 6a a commencé à faire l’objet de rumeurs et de fuites qui nous donnent une idée de ce que sera son design.

L’ensemble du design du Google Pixel 6a a été révélé.

La dernière fuite provient des habituels @OnLeaks et 91Mobiles. Les leakers ont exclusivement publié plusieurs images computationnelles du Pixel 6a et dans celles-ci, nous pouvons voir que l’appareil sera plus petit que le Pixel 6 et, bien sûr, disposera de spécifications réduites.

Le design sera identique à celui du modèle supérieur, bien que ses dimensions soient plus petites. Plus précisément, son écran devrait être de 6,2 pouces et ses dimensions de 152,2 x 71,8 x 8,7 mm. Le capteur d’empreintes digitales sera situé dans l’écran et il est possible qu’il intègre une version réduite du capteur Tensor de Google ou un Snapdragon 778G accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne.

D’après les rendus, il semble que Goole pourrait se débarrasser de la prise casque classique, qu’elle a gardée dans ses téléphones de milieu de gamme jusqu’à présent. En ce qui concerne les caméras, le Pixel 6a aurait la même configuration de caméra que le Pixel 6, à savoir un capteur de 50MP et un grand angle de 12MP.

Pour l’instant, on ne sait pas quel sera son prix, mais il est possible qu’il se situe autour de 450 dollars (sachant que le Pixel 6 coûte 599 dollars). Nous ne savons pas non plus ce qui se passera avec sa disponibilité, mais nous espérons que, contrairement à ce qui s’est passé avec le Pixel 5a, ce téléphone atteindra tous les marchés, y compris la France.