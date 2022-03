Les 5 principales caractéristiques du nouvel iPhone SE 3

Cela ne fait que quelques jours qu’Apple a présenté ses nouveaux smartphones, dont la livraison commencera au milieu du mois. L’une des caractéristiques les plus attendues du nouvel iPhone SE 3 est sa capacité à égaler les performances de l’iPhone 13.

Caractéristiques du nouvel iPhone SE

Pour tous ceux qui sont intéressés par ce modèle d’iPhone 2022, nous avons inclus une liste de ses principales caractéristiques ci-dessous pour vous donner une idée de ce qu’il est.

Design

Il est construit en verre et en aluminium de qualité aérospatiale, ce qui lui confère une résistance accrue à l’avant comme à l’arrière. L’iPhone SE est résistant à l’eau et à la poussière selon les normes IP67 et conserve le bouton Home emblématique avec Touch ID.

iOS 15 avec 5G

La 5G permet aux consommateurs de profiter de la technologie sans fil la plus avancée qui soit, avec des téléchargements plus rapides, une latence plus faible et des expériences améliorées dans davantage d’endroits.

SharePlay on 5G permet des expériences partagées extraordinaires, comme regarder des films HDR ou des épisodes télévisés synchronisés avec des amis lors d’une conversation FaceTime, avec iOS 15. En outre, le mode Smart Data préserve intelligemment l’autonomie de la batterie en convertissant instantanément l’iPhone aux vitesses LTE lorsque la connectivité 5G n’est pas nécessaire.

« iOS 15 améliore l’expérience iPhone en ajoutant de nouvelles façons de se connecter, des mises à niveau solides qui aident les utilisateurs à se concentrer et à explorer, et des fonctions intelligentes qui permettent aux utilisateurs d’accomplir davantage avec l’iPhone. »

Bionic A15

Le processeur ultra-rapide A15 Bionic, qui a fait ses débuts avec l’iPhone 13, est maintenant disponible sur l’iPhone SE, améliorant pratiquement chaque expérience, du démarrage des applications à l’exécution d’activités exigeantes avec facilité.

Il est doté d’un processeur à 6 cœurs, dont deux cœurs haute performance et quatre cœurs haute efficacité, ce qui permet à ce modèle de fonctionner jusqu’à 1,8 fois plus vite que l’iPhone 8 ou les générations précédentes. Le moteur neuronal à 16 cœurs effectue 15,8 trillions d’opérations par seconde, ce qui permet d’accélérer les calculs d’apprentissage automatique pour les applications tierces et de débloquer des capacités pour l’iPhone SE, comme Live Text dans l’application Appareil photo avec iOS 15 et la dictée sur l’appareil.

iPhone SE 3

Batterie

L’A15 Bionic, associé à la chimie des batteries de nouvelle génération et à l’intégration étroite avec iOS 15, permet à l’iPhone SE de bénéficier d’une meilleure autonomie. Malgré sa taille minuscule et les avancées technologiques telles que la 5G d’Apple, l’iPhone SE a une autonomie plus longue que les modèles d’iPhone de 4,7 pouces de la génération précédente et plus anciens. L’iPhone SE prend en charge la recharge sans fil à l’aide de chargeurs certifiés Qi et permet également la recharge rapide.

Appareil photo

Le nouveau système d’appareil photo, alimenté par la technologie A15 Bionic, comprend un appareil grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture de 1,8 et des fonctions de photographie numérique telles que Smart HDR 4, Photo Styles, Deep Fusion et le mode Portrait. Smart HDR 4, qui a été introduit avec l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13, utilise une segmentation intelligente pour appliquer différents réglages de couleur, de contraste et de bruit au sujet par rapport à l’arrière-plan.

Le processeur de signal d’image de l’A15 Bionic produit des vidéos de qualité supérieure avec moins de bruit, notamment en cas de faible luminosité, une balance des blancs plus précise et des tons de peau plus naturels.

L’iPhone SE sera disponible dans les coloris minuit, starlight et (PRODUCT) RED en 64, 128 et 256 Go.