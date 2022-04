AmazingTalker est une véritable révolution dans l’apprentissage des langues étrangères. Venez découvrir ce site d’apprentissage des langues en ligne !

Il n’a jamais été aussi simple d’apprendre une langue étrangère que de nos jours. En effet, grâce à Internet et ses nombreux outils, plus besoin de se déplacer dans une classe pour prendre des cours ! Vous trouverez des professeurs de langue qualifiés directement en ligne. Il existe de nombreux sites de ce genre, si bien que l’on peut se sentir perdu.e et ne pas savoir lequel choisir. C’est pourquoi aujourd’hui, nous vous présentons AmazingTalker.

Qu’est-ce qu’AmazingTalker ? En quoi ce site se différencie-t-il des autres et se positionne-t-il comme une véritable révolution dans l’apprentissage des langues étrangères ? C’est ce que nous allons voir ensemble dans la suite de cet article !

Comment AmazingTalker va rendre votre expérience d’apprentissage d’une langue étrangère plus agréable ?

AmazingTalker, c’est LE site à connaître pour apprendre une nouvelle langue. Vous pourrez prendre des cours en ligne avec des professeurs natifs et certifiés dans la langue de votre choix.

Pourquoi lui plutôt qu’un autre ? Voici quelques unes des raisons qui font d’AmazingTalker une révolution dans l’apprentissage des langues étrangères :

Une inscription facile

S’inscrire sur AmazingTalker ne prend que quelques minutes. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site et de cliquer sur l’onglet “S’inscrire”. Vous devrez indiquer votre prénom, votre adresse e-mail et créer un mot de passe. Et rien d’autre !

Vous serez immédiatement dirigé.e sur la plateforme, où vous pourrez commencer à étudier le profil des différents professeurs et choisir la langue que vous souhaitez apprendre.

Tout ceci de manière totalement gratuite, bien entendu.

Une grande variété de langues

L’un des avantages d’AmazingTalker est qu’il possède des professeurs natifs et certifiés dans un grand nombre de langues. Quelle que soit la langue que vous souhaitez parler, AmazingTalker sera là pour vous aider à la pratiquer. Ainsi, vous pourrez aussi bien prendre des cours de langues populaires comme l’anglais ou le japonais qu’apprendre des langues comme l’albanais, le swahili, ou même la langue des signes américaine ou turque.

Les possibilités sont multiples chez AmazingTalker !

Des cours personnalisables à souhait

L’avantage des cours particuliers, c’est que vous vous retrouvez seul.e avec votre professeur. Il est donc plus facile de travailler des compétences ou des sujets qui vous intéressent. Puisqu’un professeur particulier n’a aucun programme à suivre, il est là pour vous aider à progresser selon vos propres objectifs !

Avec son système de messagerie, AmazingTalker vous permet de rentrer en contact avec votre futur professeur, afin de voir ensemble ce que vous attendez de vos cours.Vous pouvez également participer à différentes formations. Celles-ci vous feront travailler des compétences spécifiques, comme l’anglais des affaires ou l’expression orale par exemple, tout en restant 100% personnalisables !

Des horaires flexibles

Vous avez un emploi du temps chargé ? Pas de panique ! AmazingTalker s’adapte à vos horaires. En effet, c’est à vous de choisir, avec votre professeur, l’heure à laquelle vous souhaitez prendre vos cours. Vous trouverez aussi bien des professeurs disponibles le matin que l’après-midi ou le soir.

Des prix abordables

Peut-être l’un des avantages les plus importants d’AmazingTalker : ses prix. En effet, même si les professeurs choisissent eux-mêmes leurs tarifs, vous trouverez des cours pour tous les budgets. De plus, la plupart d’entre eux proposent un premier cours d’essai moins cher que le prix de leurs autres cours.

Et si vous n’êtes pas satisfait.e, vous avez la possibilité de prendre un cours d’essai gratuit avec un autre professeur ou de vous faire rembourser sous forme de crédit !

Prenez des cours où que vous vous trouvez

Enfin, avec AmazingTalker, vous pouvez prendre des cours depuis le lieu (et le pays !) que vous voulez. Grâce à son système de cours via Zoom, vous aurez simplement besoin d’un environnement calme et d’une bonne connexion Internet pour suivre vos cours.

Depuis chez vous ou ailleurs, plus besoin de se déplacer pour progresser en langue !

Toutes ces différentes raisons font d’AmazingTalker une véritable révolution dans l’apprentissage des langues étrangères. L’inscription au site étant gratuite, vous n’avez rien à perdre à vous inscrire et parcourir sa plateforme simple d’utilisation !