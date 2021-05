Among Us : Innersloth et PlayStation s’accordent sur l’arrivée du multijoueur sur PS4 et PS5

Le titre qui est devenu viral en grande partie grâce aux streamers hispanophones, complète sa présence sur les consoles les plus renommées de l’industrie.

La création d’Innersloth était déjà disponible sur Nintendo Switch et devait arriver sur les consoles Xbox. (Photo : Youtube)

La pandémie a forcé le confinement d’un grand nombre de personnes dans le monde. Dans ce contexte, un jeu vidéo qui ne s’était pas démarqué depuis sa sortie a connu une renaissance grâce aux streamers les plus populaires de Twitch. Among Us doit une grande partie de son succès aux visages hispanophones de la plateforme de streaming.

Le multijoueur avec crossplay entre PC et mobile a désormais fait son entrée sur les consoles, avec la Nintendo Switch. En outre, il a été annoncé qu’il sera également disponible pour les consoles Xbox. Il ne manquait qu’une seule des grandes entreprises pour que le carton soit complet et il a finalement été rempli.

PlayStation et Innersloth ont annoncé un partenariat pour apporter toute la dynamique de suspicion et d’accusation de Among Us sur PS4 et PS5. Dans le courant de l’année 2021, le multijoueur fera ses débuts sur les consoles de Sony, ainsi qu’une foule de nouvelles tenues et de contenus exclusifs. En outre, il y aura également un support pour le cross-play et le multijoueur en ligne.

Récemment, Innersloth a ajouté la plus grande carte du jeu à ce jour, baptisée The Airship. Ils s’efforcent également d’augmenter le nombre de membres de l’équipage à un total de 15 et la variété de couleurs à utiliser dans les jeux.