Android : trois astuces pour désactiver rapidement les notifications

Les appareils mobiles sont désormais devenus les espaces où les êtres humains passent le plus de temps… et cela est dû en grande partie à la quantité de notifications que vous recevez de multiples applications.

Trois astuces pour désactiver rapidement et efficacement les alertes sur les appareils Android.

Par conséquent, si vous faites partie de ces personnes qui viennent de regarder un documentaire comme « The Social Dilemma » ou si vous avez lu un rapport sur le scandale « Cambridge Analytica« , poursuivez votre lecture pour découvrir quelques astuces pour désactiver ces notifications qui font de vous un « esclave » des appareils mobiles.

Désactiver les notifications

Avant de vous montrer les astuces, il est important de connaître la méthode traditionnelle pour désactiver les notifications sur Android :

Menu > Paramètres > Apps et notifications > Désactiver les notifications.

Les astuces pour les désactiver plus rapidement sont :

Activation du mode Ne pas déranger

Activation du mode avion

Sélection de l’application

Activation du mode Ne pas déranger

L’activation de cette option est très simple, il suffit de glisser le doigt vers le bas pour faire apparaître le menu des paramètres rapides et activer le mode Ne pas déranger.

Automatiquement, votre téléphone ne recevra aucune notification et vous pourrez naviguer de la même manière.

Ce mécanisme est idéal pour les réunions ou les situations qui exigent une concentration maximale.

Mode avion

Si le mode Ne pas déranger vous semble radical, le mode Avion est bien pire.

L’étape d’activation est la même, sauf que vous devez rechercher l’icône de l’avion pour une activation efficace.

Le principal inconvénient du mode Avion, cependant, est que vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone pour beaucoup de choses, car vous ne pourrez pas l’utiliser sans Internet.

Sélection des applications

Si votre intention est de désactiver les notifications pour des applications spécifiques, le moyen le plus rapide est d’appuyer et de maintenir la pression sur la notification et de sélectionner l’icône des paramètres > puis de décocher le crochet de notification et le tour est joué.