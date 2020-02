Antidote 10 : la version améliorée du logiciel de correction

Antidote, le logiciel de correction d’orthographe et de grammaire a encore amélioré sa version précédente pour être plus performant. Ce logiciel ami de toutes personnes aimant la rédaction ne cesse d’améliorer son fonctionnement pour permettre à ses utilisateurs de ne pas se tromper sur leur français et anglais. En effet, il n’y a rien de mieux que de lire un livre ou un article sans fautes.

Une aide généralisée pour des textes inclusifs et lisibles

Les 120 nouveautés intégrées dans Antidote 10 ont uniquement pour but de donner des textes parfaits au niveau de l’orthographe, de la grammaire et de la syntaxe. Ses dictionnaires anglais et français vous permettent de traduire plus de 2,5 millions de mots et d’expressions. Il est même possible de synchroniser ces derniers avec le dico personnel de son utilisateur. Avec les 10 000 synonymes rajoutés, il est plus facile de s’exprimer sans trop de difficulté. Pour les adeptes des proverbes, ce logiciel de correction orthographique français en propose par thème.

Des améliorations sur toutes les rubriques

Le correcteur Antidote 10 n’a pas fait une demi-mesure dans son amélioration. Il a touché toutes les rubriques. Vous pouvez désormais y voir des dictionnaires des antonymes et des champs lexicaux de noms propres en anglais.

Au niveau de l’interface, on constate des améliorations comme le lancement plus rapide du correcteur ou la commande « corriger le texte copié ». Il est même possible de remplacer directement un mot par une suggestion. En ce qui concerne la correction de langue, le logiciel détecte désormais les doublons éloignés. Il peut également reconnaitre les citations.

Le dictionnaire – correcteur Antidote 10 fait également une analyse plus précise des textes et prend en compte les mots en italique et en gras. Elle détecte également les incohérences et propose la correction. Elle apporte aussi des améliorations au niveau de la typographie et du style. Pour ce dernier, elle propose des synonymes pour éviter les répétitions.

Un choix sur la langue

Si vous avez déjà une version précédente du correcteur dictionnaire français Antidote, il vous suffit d’accéder à votre espace client et faire la remise à niveau. Pour une seule langue, le tarif est à 59 euros, pour ceux qui choisissent de prendre les deux langues, le tarif est à 99 euros. Pour l’installation, les utilisateurs de Mac doivent supprimer la version précédente avant de pouvoir installer la dernière version d’Antidote, ce qui n’est pas le cas avec Windows.