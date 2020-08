Apple dit qu’il n’y aura pas d’iPhone 12 en septembre

Follow on Twitter

C’est officiel : Apple a confirmé qu’il n’y aura pas d’iPhone 12 d’ici septembre 2020. En fin de compte, les rumeurs de retard se sont avérées fondées et la pandémie de Covid-19 a fait des ravages chez Cupertino.

C’est ce qu’a déclaré le directeur financier d’Apple lorsqu’il a annoncé les résultats de la société pour le dernier trimestre. Dans un rare exercice d’honnêteté, Don Luca Maestri affirme que l’iPhone 12 sera un peu plus tard que d’habitude.

« Comme vous le savez, nous avons commencé à vendre les iPhone [11] fin septembre dernier », a déclaré M. Maestri aux analystes financiers et aux journalistes lors de l’appel. « Cette année, nous espérons qu’il sera disponible quelques semaines plus tard. »

Ce que nous ne savons pas exactement quelques semaines plus tard. Ce que nous savons, c’est que l’iPhone 11 a été mis en vente le 20 septembre 2019 et que quelques semaines plus tard, il devait sortir en octobre – au moins.

Certains analystes ont spéculé que le retard pourrait même être de plus d’un mois. « Quelques semaines plus tard » pourrait être cinq ou six – ou seulement deux.

Lors de la série de questions, Maestri a réaffirmé ces commentaires, mais a encore une fois évité de donner des dates précises.

L’annonce pourrait encore avoir lieu en septembre

Ce n’est pas la première fois qu’Apple retarde la disponibilité de ses iPhone. C’est déjà arrivé en 2017 avec l’iPhone X, qui est apparu dans les magasins en novembre. Et un an plus tard, l’iPhone XR est sorti en octobre.

Dans les deux cas, les deux téléphones portables ont été annoncés lors d’un événement en septembre, en même temps que la disponibilité d’iOS 14.

En théorie, tout va bien avec iOS 14 et le lancement du système d’exploitation au cours du mois de septembre ne serait pas retardé.

Nous ne savons pas exactement pourquoi la disponibilité de l’iPhone 12 sera retardée de plusieurs semaines.

On spécule que le Covid-19 – en particulier l’interdiction de voyager en Chine et de la Chine vers les États-Unis, ainsi que les mesures de sécurité que les fabricants et Apple elles-mêmes ont mises en place pour protéger leurs employés – a pu affecter le développement normal des combinés.

En théorie, Apple va lancer quatre nouveaux modèles d’iPhone : l’iPhone 12 de 5,4 pouces – le plus petit iPhone depuis l’époque de l’iPhone 5 – l’iPhone 12 Max, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

Selon les dernières rumeurs, l’iPhone 12 pourrait être 50 à 100 dollars plus cher que l’iPhone 11 équivalent – mais d’autres rumeurs indiquent des prix plus bas.

Espérons que, même si la disponibilité sera retardée, Apple nous sortira du bois en septembre.